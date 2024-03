RAT u Ukrajini – 764. dan.

Oglasio se Šolc

U nekim zemljama razmatraju se perspektive za mir u Ukrajini, izjavio je nemački kancelar Olaf Šolc za list „Markiše algemajne cajtung“.

„Deo zemalja, uključujući Ukrajinu, na nivou savetnika za bezbednost razmatraju kako bi izgledalo to što bi vodilo mirovnom procesu. Ali da budem jasan: mir je moguć u svakom trenutku“, rekao je on i ponovio da je za to potrebno da Rusija prekine sukob i povuče vojsku.



