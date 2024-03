DA LI SLEDI UDAR NA SLAVJANSK I KRAMATORSK? Ruskoj armiji isprečio se Časov Jar pre završetka oslobađanja Donbasa (VIDEO)

NAKON strahovitih udara ruske avijacije po Ukrajini tokom četvrtka i rano u petak, kao i terorističkog napada u Moskvi, ispod radara prolazi vest da su ruske snage osvojile selo Ivanovskoe (rus. Krasnoje).

Foto Tanjug/AP

Sada oružane snage RF imaju gotovo otvoren put ka Časov Jaru. Ipak, pre toga je neophodno preći i kanal Severski Donjec – Donbas. Časov Jar je snažno ukrajinsko uporište i čvorište puteva, koje je još u vreme bitke za Bahmut imalo značajnu ulogu (logističku).

Zauzimanje ovako važnog mesta dovelo bi ruske snage na nekih dvadeset kilometara vazdušnom linijom od samog Kramatorska. Da li rusko vojno rukovodstvo ima u planu da krene na Kramatorsk i Slavjansk sa juga?

Ilustracija telegram rybar

Ivanovskoje je već duže od godinu dana bilo uporno branjeno, a pripadnici Vagnera i VDV-a su dugo pokušavali da ga zauzmu i tako blokiraju sam Bahmut. U tome nisu uspeli. Ipak, ovaj put je selo zauzeto. Ono je dugo bilo podeljeno linijom fronta. Stiče se utisak da su Rusi stavili veći akcenat na konstante udare avijacijom po Časovom Jaru nego na pritisak da isteraju VSU iz sela. Takođe, i sa severne strane je ruska armija paralelno prilazila gradu Časov Jar. Sada je očigledno da će napad na grad teći iz dva pravca.

Kramatorsk i Slavjansk su proruske snage držale još 2014. godine, a potom su gradovi napušteni. Tokom 2022. godine armija RF je prišla gradovima sa severa ali je odbačena tokom ukrajinske jesenje protivofanzive. Ovi gradovi se smatraju krunom bitke za Donbas.

Svi ti planovi mogu biti daleko. Sada je za rusku stranu neophodno da se selo uspešno zadrži, pređe kanal i zauzme Časov Jar, koji je već duže vreme bombardovan FAB bombama sa UMPK. Grad je već pretvoren u ruševine. Nema sumnje da će i takav biti tvrd orah za Ruse.

Prilaženje Kramatorsku i Slavjansku sa juga bi značilo i aktiviranje fronta sa severa. Pre svega na Izjumskom pravcu, što bi možda moralo da znači aktiviranje celog Kupjanskog fronta. To bi već bila operacija jako širokih razmera, kakvu Rusija nije preduzimala još od početka rata. Treba napomenuti da Rusiji odgovara i trenutan tempo vođenja borbenih dejstava. Rusija je u proteklih nekoliko meseci ubrala mnoge plodove strpljivog pristupa u ratovanju. Kombinacijom dominacije u vazduhu i dobrih odluka na operativnom nivou ostvareni su veliki rezultati. Te pobede nisu velike u teritorijalnom pogledu (iako su značajne), ali su dovele do zaposedanja ključnih pozicija koje mogu biti dalje iskorišećene na strateškom nivou.

Kramatorsk i Slavjansk su gradovi koje je do rata odlikovao izrazito pro-ruski sentiment. Reč je o značjanim industrijskim centrima. Pitanje je da li bi se Rusija upuštala u borbe urbanog karaktera sa većom destrukcijom po same gradove. Neusmnjivo, ukrajinske snage bi ih svom silinom branile. Ipak, sva pomeranja kojima svedočimo na liniji fronta govore da kad-tad do bitke za Slavjansk i Kramatorsk mora doći.

(TV Front)

BONUS VIDEO - ZAJEDNIČKA VEŽBA: Kina, Rusija i Iran sa zajedničkom budućnošću