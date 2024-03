ZAHAROVA KRITIKOVALA PREDLOG URSULE FON DER LAJEN: "To će samo pogoršati situaciju..."

MERE koje je predložila predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen u vezi sa povećanjem carina u EU za žitarice iz Rusije i Belorusije samo će pogoršati situaciju sa hranom u svetu, saopštila je portparol ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova.

Foto: Tanjug/Alexander Demyanchuk/TASS Host Photo Agency Pool via AP

Ona je komentarisala predlog koji je Fon der Lajenova iznela nakon jučerašnjeg sastanka EU da se povećaju carine na ruske i beloruske proizvode od žitarica i semenog ulja kako bi se izbegla destabilizacija tržišta Unije i kako bi se Rusiji uskratili prihodi od trgovine sa evropskim blokom, piše TASS.

- Da li je to njen način brige o zemljama koje gladuju? Kako će takve mere doprineti svetskoj bezbednosti hrane? Neće. One će samo pogoršati situaciju sa hranom u svetu koju je Zapad već doveo do apsurda - napisala je Zaharova na "Telegramu".

Premijer Belgije Aleksander de Kro izjavio je nakon jučerašnjeg sastanka EU da se u obzir trebaju uzeti interesi svetskih potrošača prilikom podizanja carina na ruske žitarice.

On je juče dodao da će se danas nastaviti razgovori o situaciji na tržištu žitarica i isporukama iz Rusije i Ukrajine.

(Srna)

