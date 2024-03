UBACILI MU ČIP, PA IGRAO ŠAH: Kompanija milijardera Ilona Maska prikazala prvog pacijenta sa implantom u mozgu kako upravlja računarom

NEUROTEHNOLOŠKA kompanija "Neuralink", koju je, sa još nekoliko saradnika, pokrenuo američki milijarder i vlasnik "Tesle" i "Spejs Iksa" Ilon Mask, pokazala je juče na video-snimku na "Iksu" prvog pacijenta Nolana Arba (29) kome je nedavno ugradila čip u mozak, kako igra šah preko računara koristeći mali uređaj. U devetominutnom prenosu uživo Arbo je ispričao da je pre osam godina doživeo tešku povredu tokom ronjenja i ostao skoro potpuno paralizovan ispod nivoa ramena. "Neuralinkov" čip ugrađen mu je u januaru.

Foto: EPA

- Veoma sam srećan što sam deo svega ovoga, osećam se kao da svakog dana učim nešto novo. Operacija je bila izuzetno laka - istakao je Arbo.

On je istakao da pored šaha uz pomoć čipa igra i stratešku video-igru "Civilizacija šest", dodavši da mu je uređaj Maskove kompanije "dao sposobnost da to ponovo uradi" i da je igrao omiljenu igricu osam sati zaredom. No, Arbo je rekao i da nova tehnologija nije savršena i da su naišli na neke probleme.

"Neuralinkov" uređaj, veličine novčića od jedne funte, umetnut je u lobanju, sa mikroskopskim žicama koje mogu očitati aktivnost neurona i poslati bežični signal na prijemnu jedinicu, objašnjava Bi-Bi-Si. Jedan od najbogatijih ljudi na planeti krajem januara objavio je na svojoj društvenoj mreži "Iks" da se pacijent kome je mali uređaj ugrađen u organ dobro oporavlja.

- Prvi rezultati pokazuju obećavajuću detekciju aktivnosti neurona - napisao je tada Mask i naveo da se novi produkt kompanije zove "Telepatija".

- Telepatija bi omogućila kontrolu vašeg telefona ili računara, a preko njih gotovo bilo kog uređaja, samo razmišljanjem. Prvi korisnici će biti oni koji su izgubili moć korišćenja udova. Zamislite da je Stiven Hoking mogao da komunicira brže od daktilografa, ili aukcionara. To je cilj - naveo je on.

Ovaj poduhvat dolazi nešto manje od godinu dana pošto je Maskova kompanija dobila zeleno svetlo od američke Agencije za hranu i lekove (FDA) za prva klinička ispitivanja čipova na ljudima. Cilj "proizvoda" je da pomognu pacijentima sa teškom paralizom da kontrolišu spoljnu tehnologiju putem neuroloških signala.

Mask je kompaniju, sa još nekoliko kolega, osnovao 2016. godine, a deo je novog interfejsa mozak-računar. Reč je o sistemu koji dešifruje moždane signale i prevodi ih u komande za spoljašnje uređaje. Naučnici i programeri decenijama pokušavaju da razviju ovaj vid tehnologije koja bi mogla da pomogne pacijentima koji se bore s paralizom. Očekuje se da bi čipovi mogli kasnije da olakšaju život i slepim osobama, kao i ljudima koji imaju različite mentalne bolesti.

Ipak, "Neuralink" nije prva kompanija koja radi na proizvodnji elektronskih implanta koji omogućavaju čoveku da pomera komande snagom misli. Konkurent mu je kompanija "Sinhron" koja razvija uređaj koji omogućava pacijentima da kucaju poruke koristeći misli, preneo je "Vašington post".

Testirana na životinjama TEHNOLOGIJA kompanije "Neuralink" do sada je, inače, bila testirana samo na životinjama, zbog čega je, neretko, bila na meti kritika. Testiranje je dovelo do smrti oko 1.500 životinja, među kojima su bile ovce, svinje i majmuni, izvestio je ranije Rojters.