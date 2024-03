POSLAĆEMO BIROKRATE NA SMETLIŠTE ISTORIJE, KAO I KOMUNISTE: Orban prozvao zvaničnike u Briselu

MAĐARSKI premijer Viktor Orban analizirao je situaciju u Evropskoj uniji nekoliko meseci pred izbore i rekao da konzervativne snage imaju velike šanse za pobedu.

Foto: Profimedia/Luka Dakskobler/SOPA Images

Orban je tokom govora rekao da će u debati sa liberalima pobediti nacionalno orijentisani zvaničnici, a ne birokratski orijentisani političari u Briselu.

- Poslaćemo ih tamo gde im je mesto, na smetlište istorije. Kao što smo poslali komuniste - rekao je Orban.

On je takođe naglasio da progresivne liberale u Evropskoj uniji ne zanimaju građani, već samo sopstvene ideje.

- Ako je cena ostvarenja ideala uništenje industrije i poljoprivrede, oni će to učiniti. A ako ilegalnom migracijom izbrišu kulturnu prošlost Evrope, uradiće to. Mi ne zastupamo ideje, već evropske ljude - rekao je on.

Takođe je naglasio da je zastupanje suvereniteta prepušteno zemljama srednje Evrope.

- Prvi put posle mnogo decenija osećam da suverenisti iz centralne Evrope nisu sami. Nikada nisam video tako dobru priliku da nacionalne konzervativne, suverenističke i hrišćanske snage postanu dominantne u Evropskoj uniji - zaključio je Orban.

BONUS VIDEO: KIM DžONG UN NA TESTIRANjU RAKETE - Osmesi nakon ispaljene supesonične rakete

(Klix)