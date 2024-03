STAV MAĐARSKE JASAN I NEPROMENJIV: Nikad nismo slali oružje Ukrajini, niti ćemo

JEDNA smo od veoma retkih zemalja u Evropskoj uniji i jedna od izuzetno retkih unutar NATO-a, koja nikada nije isporučila oružje Ukrajini. Nikada. I nećemo to ni učiniti, poručio je ministar spoljnih poslova i trgovine Mađarske Peter Sijarto u intervjuu za podgorički "Dan".

Dodao je da veruje da su isporuke oružja opasne i da doprinose produženju rata, a to je sve, opet, uzrok sve većeg stradanja ljudi.

Prema njegovim rečima, isporuke oružja definitivno nisu rešenje, već diplomatija, razgovorima bi trebalo stvoriti situaciju u kojoj obe strane mogu da sednu za isti pregovarački sto i razgovaraju o mirovnom sporazumu.

Osvrnuo se i na kritike Mađarske zbog očuvanja kontakata s Rusijom.

- Ako se kanali komunikacije budu blokirali, to bi značilo da doslovno odustajemo od nade za mir. A to ne bi trebalo da se uradi. Dakle, neophodno je razgovarati jer diplomatija nije razgovor samo sa onima s kojima se 100 posto slažete ili imate zajedničko razumevanje - naveo je Sijarto.

Na pitanje kako vidi svoju zemlju u tom smislu kao "neposlušnog" člana ili kao "korektora", Sijarto ističe da je Mađarski istinski i pouzdani saveznik Evropske unije i želi, kaže, da EU bude jaka.

Slanje trupa u Ukrajinu protivi se zajedničkoj odluci NATO-a

Upitan postoji li rizik od sukoba između NATO-a i Rusije, Sijarto kaže da je odmah nakon izbijanja rata, NATO doneo veoma jasnu odluku, zasnovanu na apsolutnom jedinstvu da neće biti deo sukoba u Ukrajini.

- Moraju se uložiti svi mogući napori kako bi se izbegao bilo kakav direktan sukob između Ruske Federacije i samog NATO-a. Jer svi znamo da je u slučaju direktne konfrontacije, vrlo verovatno da bismo bili svedoci izbijanja trećeg svetskog rata, što niko od nas ne bi želeo. Nadam se. Stoga, kada predsednik (Emanuel) Makron ili drugi evropski lideri govore o mogućnosti slanja vojnika na teren, to za nas apsolutno ne dolazi u obzir. I ne samo zato što bi to lako dovelo do izbijanja trećeg svetskog rata, već zato što to potpuno protivreči našoj zajedničkoj odluci u NATO-u, koju smo doneli i sa Crnom Gorom - naveo je šef mađarske diplomatije.

Svi znate, ističe Sijarto, da ova naša zajednička odluka nije osporavana ni od koga.

- Nije bilo rečeno da bi trebalo da se razmotri, ili revidira ili izmeni. I, s druge strane, tako je očigledno da Ukrajina ne može pobediti u ovom ratu jer je Rusija vojna supersila. Bilo nam to drago ili ne, ona ima nuklearno oružje. Ali očigledno je da ni Rusija ne može da pobedi u ratu zbog zapadne podrške Ukrajini. Dakle, ako nijedna od njih ne može da pobedi, onda je očigledno da rat treba završiti pregovorima, a ako ste sigurni da pregovori moraju da se održe, onda je naše pitanje: Zašto ne sada i zašto kasnije? Što kasnije ti pregovori budu održani, više ljudi će umreti - poručio je Sijarto.

