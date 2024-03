"TAURUSI" NEĆE PUT UKRAJINE: Propao i treći pokušaj nemačkih demohrišćana da se krstareće rakete pošalju u Kijev

PLAN opozicione Hrišćansko-demokratske unije Nemačke(CDU) da Berlin pošalje u Ukrajinu krstareće rakete dugog dometa "taurus", odbacila je danas većina poslanika Bundestaga. Protiv predloga glasalo je 495 od 690 prisutnih, dok je 190 glasalo za, a pet parlamentaraca, bilo je uzdržano.

Merc i Šolc u nemačkom Bundestagu, Foto AP

Sednici je prisustvovalo nekoliko ministara u vladi kancelara Olafa Šolca, uključujući čelnike resora odbrane i diplomatije, Borisa Pistorijusa i Analenu Berbok. Glasanju je prethodila jednoipočasovna debata, a juče je, Šolc, za parlamentarnom govornicom, još jednom odlučno odbacio svaku mogućnost slanja ove vrste naoružanja Kijevu. Tako je propao i treći pokušaj konzervativnih demohrišćana da, za svoj predlog, dobiju podršku u federalnoj skupštini.

Da su je i dobili, to ne bi značilo da će "taurusi" krenuti put ukrajinskog ratišta, jer je mišljenje poslanika savetodavno i ne obavezuje Šolcovu "semafor koaliciju". Sam kancelar je, u nekoliko navrata, izjavljivao da od ove ideje ne može biti ništa, pa je i sada rekao da je, za efikasnu upotrebu ovih projektila, potrebno angažovanje nemačkog vojnog osoblja, a to je upravo linija koju, kako je kazao, on ne želi da pređe.

Kalas: Nema garancija! ESTONSKA premijerka Kaja Kalas nije htela da pruži parlamentu garancije da Estonija neće poslati trupe u Ukrajinu da učestvuju u sukobu sa Moskvom. Posle apela francuskog lidera Emanuela Makrona da se razmotre sve opcije kako bi se osujetila ruska pobeda, samo su Estonija i Litvanija pokazale entuzijazam za ideju slanja vojnika u Ukrajinu. Na zahtev pojedinih poslanika da im garantuje da estonske snage neće učestvovati u sukobu, Kalasova je odvratila da "ne daje takva obećanja, jer se okolnosti mogu promeniti". Ona je ocenila da "bi Rusija vojnu pomoć Ukrajini mogla smatrati mešanjem" i dodala da je "strana izabrana, a to je Ukrajina, jer je Rusija direktna pretnja".

Iako su Zeleni i liberali, koji sa Šolcovom Socijaldemokratskom strankom čine vlast u Berlinu, tokom diskusije strasno zagovarali demohrišćansku ideju o slanju raketa dugog dometa Ukrajini, tokom glasanja su, ipak, poštovali "koalicionu disciplinu i zajedno sa socijaldemokratama, glasali protiv.

U istu kutiju, otišli su i glasovi poslanika desničarske populističke Alternative za Nemačku(AfD) i Levice, koji su u mnogo puta apelovali na vlast da se obustavi isporuka bilo kakvog naoružanja Ukrajini i tako otvori put mirovnim pregovorima.