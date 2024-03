MILIJARDE IDU UKRAJNICIMA A STREPNJA OSTAJE FRANCUZIMA: Bura oko mogućeg slanja trupa

Francuska skupština odobrila je sporazum o dostavljanju tri milijarde evra vojne pomoći Ukrajini, na osnovu bilateralnog bezbednosnog sporazuma koji su u Jelisejskoj palati sredinom februara potpisali francuski predsednik Emanuel Makron i ukrajinski šef države Vladimir Zelenski, na dvogodišnjicu početka rata u ovoj zemlji.

Foto Tanjug/AP

Moguće dalje zatezanje odnosa s Rusijom u zemlji koja jedina ima nuklearno naoružanje u EU, posmatra se i kroz najnoviju poruku ruskog predsednika Vladimira Putina da je njegova zemlja spremna za nuklearni rat.

Od 572 poslanika, u glasanju je učestvovao 471. Krajnje desničarsko "Nacionalno okupljanje" čija je šefica poslaničke grupe Marin Le Pen, odbilo je da učestvuje u ovom izjašnjavanju. Od onih koji su glasali, 372 je bilo "za", dok je 99 odbilo sporazum. Među onima koji su bili protiv, našli su se uglavnom poslanici krajnje levičarskih "Nepotčinjenih" lidera Žan-Lika Melanšona i komunisti.

Glasanje u skupštini bilo je prilika da se još jednom povede polemika i iskaže neslaganje onih struja koje su protiv ideje francuskog predsednika Emanuela Makrona da se jednom možda u Ukrajinu pošalju i trupe. Ministar vojske Sebastijan Lekorni je u međuvremenu pojasnio da se to odnosi na deminere i instruktore, ali oblak sumnje i dalje kruži nad Parizom, kada su u pitanju krajnje namere, shodno razvoju situacije na terenu i Makronove poruke da "ništa nije isključeno".

Marin Le Pen je poručila da postoji obaveza da se prema francuskom narodu bude demokratski transparentan i da se kaže istina.

- U pitanju je život naših mladih vojnika ako se, na nesreću, ratničke najave Emanuela Makrona sprovedu u delo – istakla je liderka "Nacionalnog okupljanja".

Le Penova je dodala da je "na sreću, međunarodna zajednica to jednoglasno odbila, od Vašingtona do Berlina, od Osla do Madrida", dok su njene reči u skupštinskim klupama propraćene bukom. I krajnji levičari su ustali protiv "ratničkih pokliča" uz isticanje da Francuska ne treba da se zatvara u zapadnoj atlantističkoj logici. Radikalna levica se usprotivila i ideji da se Ukrajina primi u NATO.

POSKUPLjENjE

Premijer Gabrijel Atal je upozorio na "rizik od ruske pobede po svakodnevni život Francuza", što bi, kako je istakao, izazvalo desetostruko poskupljenje hrane i energenata.