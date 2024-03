MAKRON SPREMA SVOJE TRUPE ZA KIJEV I ODESU: Francuski predsednik ne odustaje od mogućnosti slanja vojnika na tlo Ukrajine

Ako Rusi krenu na Odesu ili Kijev, to bi mogao da bude okidač za slanje trupa. Ova poruka sa sastanka francuskog predsednika Emanuela Makrona s predstanicima političkih stranaka u ovoj zemlji, koju je preneo lider komunista Fabijan Rusel, izazvala je veliki broj reakcija i zabrinutost i u Francuskoj, i u svetu.

Foto AP

Rusel kaže da je Makron, obrazlažući svoju nedavno iznetu ideju o mogućnosti slanja trupa zbog čega je i sazvan sastanak, pokazivao geografsku kartu i aktuelni front dugačak 900 kilometara na istoku Ukrajine.

- Predsednik nije rekao da Rusi napreduju ka Odesi i Kijevu, već je, kako sam shvatio, pripremao stanje duha da Francuska interveniše u ovom konfliktu, stavljajući do znanja da, ukoliko se front pomeri ka Odesi ili Kijevu, ne bi trebalo da bude bilo kakvog limita u intervenciji. Tako je predstavio stvari – preneo je vođa francuskih komunista.

Rusel je, na pitanje da li je Makron ekslicitno pominjao slanje francuskih trupa na teren, naglasio da je francuski predsednik u više navrata jasno isticao da ne treba da bude nikakvog ograničenja u podršci Ukrajini i da to ostavlja mesta za zaključak da bi Francuska mogla da interveniše.

Lider francuskih komunista je pitao Makrona da li i dalje postoji crvena linija koju je postavio na početku konflikta, koju ne treba preći da se ne bi postalo strana u sukobu, a on je, kaže, kratko i jasno odgovorio sa "ne", uz zaključak da se "priroda konflikta promenila".

- Predsednik Republike jasno prihvata mogućnost da Francuska može da uđe sutra u rat protiv Rusije. I to je izuzetno opasno. Ovo je prekretnica – upozorio je Rusel i istakao da da je zbog svega veoma zabrinut. - Tom retorikom, rečima koje upotrebljava, predsednik Republike učestvuje u vojnoj i ratnoj eskalaciji. Svaki put postoji korak više ka generalizovanom rasplamljavanju ovog konflikta. I to je opasno.

Rusel je poručio i da se ne treba igrati sa strahovima Francuza:

- Sve treba da bude urađeno da bi Ukrajina mogla da se odbrani, da se front ne pomeri, ali takođe sve treba da se uradi i da Francuska ne postane strana u skubu, interveniše u ovom konfliktu i uđe u direktan sukob s Rusijom.

Slično su sa zebnjom reagovali i drugi učesnici sastanaka u Jelsejskoj palati. Žordan Bardela, predsednik krajnje desničarske stranke Nacionalno okupljanje koja trenutno ima najveću podršku u javnosti, potvrdio je da je na sastanku u Jeliseju Makron poručio da ne treba da postoje limit i crvena linija kada je reč o pružanju podrške Ukrajini. Bardela smatra suprotno, da bi uloga Francuske upravo trebalo da bude da ih utvrdi.

- Kada se razmatra mogućnost da se pošalju francuski vojnici, kada se samo i predstavi takva hipoteza, protiv nuklearne sile kakva je Rusija, to je neodgovorno i izuzetno opasno po mir u svetu – istakao je Bardela.

Vođa francuskih nacionalnih snaga je dodao da Francuska treba da širi glas mira i razuma i da predstavlja neku vrstu ravnoteže.

Ni predstavnik krajnje levičarskih snaga iz redova Nepotčinjenih Manuel Bompar nije krio strepnju.

- Ušao sam na sastanak zabrinut i izašao sam još zabrinutiji – sažeo je Bombar u jednoj rečenici ono što je čuo u Jeliseju.

Posle svega, zvanična Moskva je oštro reagovala.

- Gospodin Makron je uveren u svoju politiku da našoj zemlji želi da nanese strateški poraz i nastavlja da povećava nivo direktnog uplitanja Francuske – poručio je portparol Kremlja Dimitri Peskov.

Istovremeno, francuski "Endependan" prenosi izjavu jednog visokog ruskog oficira koji kaže da bi aktuelni konflikt mogao da preraste u kontinentalni rat.

Iako je izolovan na međunarodnoj i domaćoj sceni, Emanuel Makron ne odustaje od ideje mogućnosti slanja trupa na tlo Ukrajine u sukobu ove zemlje s Rusijom. Tako je nedavno saveznicima poručio da nije vreme za kukavičluk i da treba biti na visini istorijskih izazova.

ODBIJEN PREKID VATRE!

Fabijan Rusel je otkrio da je Emanuel Makron na sastanku sa stranačkim liderima preneo "nešto veoma iznenađujuće što bi Francuzi trebalo da znaju".

- Preneo nam je da je Rusija sama zatražila prekid vatre. Rekao nam je da ne možemo da odgovorimo na njen zahtev jer bi to značilo zaleđivanje pozicija i omogućilo Rusiji da se dodatno naoruža!? Pa to primirje bi nam možda omogućilo da započnemo s razgovorima. To bi takođe ostavilo vremena NATO i EU da proizvedu oružje u slučaju neuspeha pregovora. A prekid vatre bi stavio tačku na rušenja i hiljade mrtvih svakodnevno na obe strane. Treba početi od toga da sednemo za isti sto – kazao je vođa francuskih komunista.