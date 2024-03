SIJARTO O RATU NATO-RUSIJA: Mora da se učini sve da se izbegne sukob između dve sile

MAĐARSKI ministar inostranih poslova Peter Sijarto poručio je danas da mora da se učini sve da se izbegne sukob između NATO-a i Rusije.

FOTO: AP/Tanjug

Reagujući na izjavu predsednika Francuske Emanuela Makrona da se "ništa ne može isključiti" kada je reč o mogućnosti raspoređivanja zapadnih trupa u Ukrajinu, Sijarto je za radio Košut rekao da Evropa pati od "ratne psihoze", preneo je MTI.

On je pozdravio odgovore većine evropskih političara koji su rekli da ne žele da šalju trupe u Ukrajinu.

Nakon što su isporuke zapadne Evrope Ukrajini napredovale od šlemova do municije, do oklopnih vozila i raketa, on je rekao da nije iznenađenje što neki zapadni političari govore o raspoređivanju kopnenih trupa.

-To je suprotno od zajedničkih odluka koje su do sada donete, istakao je on.

Sijarto je naveo da su članice NATO dve godine ranije izdale deklaraciju u kojoj se navodi da NATO nije napadački savez i da treba uložiti sve napore da se izbegne sukob NATO i Rusije.

-Komentari zapadnih političara o raspoređivanju trupa u Ukrajinu krše tu deklaraciju, rekao je on.

Sijarto je dodao da je NATO odbrambeni savez i da napad na bilo koga nije njegova svrha.

(Tanjug)

