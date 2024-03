ŠOLC PRED "OZBILJNIM PROBLEMOM" Sve veći skandal oko snimka razgovora nemačkih oficira koji žele da gađaju Krimski most

NEMAČKI kancelar Olaf Šolc izjavio je da će operativno biti razjašnjena situacija u vezi sa objavljenim audio snimkom razgovora nemačkih oficira o planovima za napad na Krimski most.

FOTO: Tanjug/AP

Ono što se dogodilo on je nazvao "ozbiljnim problemom".

"Zbog toga se to sada istražuje veoma detaljno i intenzivno i veoma brzo. To je takođe neophodno", rekao je on na pitanje agencije DPA da li će zbog snimka biti štete za Berlin na spoljnopolitičkom planu.

Podsetimo, glavna urednica medijske grupe „Rusija sevodnja“ i televizijskog kanala RT Margarita Simonjan je juče objavila 40-minutni audio-snimak razgovora visoko rangiranih oficira nemačkog Bundesvera koji razmatraju „kako da bombarduju Krimski most“.

Sudeći prema tom zapisu, u razgovoru učestvuju četvorica oficira, među kojima je i šef Odeljenja za operacije i obuku Vojno-vazduhoplovnih snaga.

Oficiri, pored ostalog, razmatraju kako da isporuče rakete „taurus“ i kako da obuče ukrajinske vojnike da ispale te rakete na Krimski most, tako da Nemci ne pređu „crvenu liniju“ i da ne postanu očigledni učesnici sukoba u Ukrajini.

(Sputnjik)

BONUS VIDEO:

Priče iz hronike: Nebojša Radošević na suđenju Tačiju svedočio o otmici i mučenju