PODOLJAK IMA PLAN: Možete pobediti Rusiju samo ako postupite na ovaj način

SAVETNIK ukrajinskog predsednika Mihail Podoljak izjavio je danas da ne treba verovati ''u tradicionalne iluzije'' da je Rusija moćna država protiv koje se ne može boriti.

Foto Tanjug/AP

- Možete pobediti Rusiju samo ako je se ne plašite i verujete u svoju snagu", poručio je savetnik Volodimira Zelenskog na forumu „Ukrajina 2024. - prenosi Ukrinform.

On je ocenio da je glavni zadatak Rusije da stvori utisak da je nepobediva.

- Po mom mišljenju, najveći laž je to što i dalje verujete da je Rusija velika, moćna zemlja. Ali u stvari, to je mala, beznačajna država, samo bogata resursima, teritorijalno velika, a sa stanovišta uticaja na savremenu civilizaciju, to je mala država - istakao je Podoljak.

Prema njegovim rečima, Rusija mnogo ulaže u to kako bi zapadne zemlje nastavile da veruju da ne bi trebalo da ratuju sa Rusijom.

- Ako su oni su toliko 'veliki' koliko im godina treba da zauzmu Avdejevku? Deset godina rata za grad Avdejevku. Ne za Pariz, ne za Berlin, ne za Kijev, već za Avdejevku. A da nam je ranije dato malo više naoružanja i da je bilo malo manje vere da je Ruska Federacija 'ogromna i moćna zemlja' protiv koje se ne može boriti, Sankt Peterburg je već mogao da se preimenuje u Avdejevku - rekao je savetnik Zelenskog.

Osim toga, primetio je Podoljak, Rusija je već tehnološki izgubila ovaj rat i zato ulaže u demotivisanje Zapada, rekavši da će se sve brzo završiti ako ne date oružje Ukrajini.

- I zapadni mediji pišu o tome, i oni su pod uticajem ove demorališuće komponente. Ali ovome se može suprotstaviti. Mnogo je gore poverovati u to. I takođe moramo zapamtiti da Rusija, u stanju u kome je danas, može postojati samo u stanju rata: bilo gde, sa bilo kim i na bilo koji način. Nema razlike. Glavna stvar je krv koju žele da piju. To je osnova savremene ruske civilizacije - naglasio je on.

Podoljak je skrenuo pažnju i na to da Zapad sada ne želi rat, ali i da će rat, kako je naveo, ''biti neizbežan za nekoliko godina''.



