NEDAVNA izjava nemačke ministarke spoljnih poslova Analene Berbok na temu antiruskih sankcija podstakla je portparola ruskog Ministarstva spoljnih poslova Mariju Zaharovu da ponovo iznese kritike na njen račun.

Berbokova je rekla da kada su zemlje Zapada počele da uvode sankcije Rusiji niko nije računao da će to zaustaviti tzv. invaziju. "Sankcije su prosto važne", rekla je ona.

- Niko od njih nije mislio da će zaokret od 360 stepeni dovesti do promene kursa, to je prosto važno. Kako neverovatno neobrazovana predstavnica Nemačke, tako uskogrudih pogleda. I nije jedina, u vladama EU ima ih na stotine takvih - napisala je Zaharova na Telegramu.

Ona je aludirala na jednu raniju izjavu Berbokove kada je rekla da veruje u to da Moskva može da se zaokrene za „360 stepeni“ i da usreći ceo svet.

Zaharova je ukazala i na ono što se dogodilo na ministarskom sastanku G20 u Brazilu, kada je nemačka ministarka vikala u mikrofon pokušavajući da se obrati šefu ruske diplomatije Sergeju Lavrovu koji u tom momentu uopšte nije bio u sali već na bilateralnim sastancima.

- Na njegovom mestu je sedeo njegov zamenik koji je na sve načine nastojao da Analeni objasni da on nije Lavrov, ali bezuspešno. Ili je ona bila svesna da to što ne zna kome se obraća ništa neće promeniti, to je prosto važno - ironično je zaključila Zaharova.

