ŠEF krimskog parlamenta Vladimir Konstantinov pozvao je ruske vlasti da ne dozvole da se Odesa pretvori u vojnu bazu NATO.

- Odesa je ruski grad, stvorila ga je Ekaterina druga. To nije samo istorija, to je realnost. Međutim, odatle se pojavljuje neverovatna pretnja Crnom moru, nećemo imati slobodnu polovidbu ukoliko NATO bude koristio Odesu kao svoju bazu. Odesa nam je potrebna, bez nje neće biti bezbednosti - rekao je on.

Konstantinov je takođe rekao i da Kijev, granatiranjem ruskih regiona, provocira Rusiju da iskoristi nuklearno oružje.

Dodao je i da je danas najvažnija stvar da se stvori ravnopravni svetski poredak, te da je to glavni prioritet za Rusiju, dok je za Ameriku to apsolutno nepotrebna stvar.

(Sputnjik)

