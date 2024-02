"KOLEKTIVNI ZAPAD ĆE MORATI DA ODGOVARA..." Oštre reči ruskog predstavnika na sednici Saveta bezbednosti

STALNI predstavnik Rusije u Ujedinjenim nacijama Vasilij Nebenzja izjavio je na početku sednice Saveta bezbednosti o Ukrajini da ne namerava da sluša govore prijavljenih evropskih predstavnika, jer su kao "iskopirani".

- Nalazimo se u prepunoj sali, mada nije samo sala puna već i spisak govornika koji nisu članovi SB, a koji sebe nazivaju ministrima inostranih poslova evropskih zemalja. Unapred želim da vas upozorim da neću da slušam ritualne govore predstavnika evropskih prestonica. Neka vežbaju svoju elokvenciju jedni pred drugima, iznoseći svoje licemerno izlaganje. U EU, sa retkim izuzecima, ne postoji zemlja sa nezavisnom spoljnom politikom - kazao je Nebenzja.

U skladu sa tim, dodao je, ne postoje ni ministri inostranih poslova, već zvaničnici, koji se tako predstavljaju.

- Želeo bih da vas podsetim da nijedna država u EU ili na Zapadu uopšte nije preuzela inicijativu da sazove bar jedan sastanak Saveta bezbednosti o Gazi. Ovo eksplicitno govori o vašem licemerju i dvostrukim standardima - naglasio je Nebenzja.

Prema njegovim rečima, sva spoljna politika Evropske unije je u rukama Brisela, a Brisel se nalazi u rukama Vašingtona.

- Odgovorite mi na retoričko pitanje: kakvu dodatnu vrednost će imati govori ovih zvaničnika koji su kao kopije, izuzev mogućnosti da se pojave na televizijskim ekranima u svojim zemljama, izražavajući bezuslovnu, nepokolebljivu podršku svojim klijentima iz Kijeva? - upitao je Nebenzja.

Ruski diplomata je primetio da je u Njujorku prisutan i predstavnik Evropske unije pri UN, koji bi "mogao da govori u ime svih".

Ukrajina kao država ne treba da preti Rusiji

Ukrajinu je još moguće sačuvati u nekom obliku, ali ona mora biti mirna i neutralna zemlja, ocenio je Nebenzja.

Dodao je da Zapad na sve načine pokušava da na prevaru uvuče zemlje globalne većine u svoje intrige u Ukrajini, iako im je jasno da je diskutovanje o bilo čemu bez Rusije besmisleno.

- Rusija je spremna da se u Ukrajini bori do kraja, a na Zapadu je da izabere, da li to želi ili hoće da spasi nešto od te države. Ukrajinu je još moguće sačuvati u nekom obliku, ali to mora biti mirna, neutralna zemlja, u kojoj nema diskriminacije i rusofobije i u kojoj se ne veličaju nacistički zločinci i iz koje nema pretnja Rusiji - naglasio je.

On je upozorio da će kolektivni Zapad morati da odgovara za ono što je učinjeno Ukrajini, a "formulu mira" Vladimira Zelenskog nazvao je "lažnom na koju ne vredi gubiti vreme".

Nebenzja je istakao da je Rusiji žao Ukrajinaca, koji su poslati da ginu za geopolitičke interese Zapada, napomenuvši da je Moskva pokrenula Specijalnu vojnu operaciju da zaustavi rat koji je prethodno osam godina vodio režim koji je podržavao Zapad protiv civilnog stanovništva Donbasa.

