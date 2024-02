VEĆ PET MESECI NI TRAGA NI GLASA: Potresna ipovest majke srpskog državljanina koga je oteo Hamas - Ja znam da je on živ, jer to osećam...

PROŠLO je skoro pet meseci od kada je Alon Ohel (23) mladić koji ima srpsko i izraelsko državljanstvo, 7. oktobra kidnapovan sa muzičkog festivala Nova u Izraelu tokom jezivog terorističkog napada Hamasa.

Foto: Privatna arhiva

Osim njega, prema zvaničnim izraelskim podacima 252 ljudi je kidnapovao Hamas tog dana!

Uprkos svemu, njegova porodica i dalje ne odustaje od potrage i odbijaju da misle o najgorem.

Da njen sin nije ubijen ili preminuo uverena je i Alonova majka Idit Ohel koja kaže da veruje da je njen sin živ i otkriva da na njegovom povratku rade i izraelska vlada i ambasada Srbije u Izraelu, ali da i dalje ne zna gde se Alon nalazi niti da li je živ.

"Nema informacija, ali znam da je živ"

- Ne, nažalost i dalje nemamo nikakvih informacija. Ja znam da je on živ, jer to osećam. Još uvek nisam dobila nikakve vesti o njemu od kada je kidnapovan. Dobro je da je on prilikom kidnapovanja bio živ i zdrav - kaže njegova majak Idit.

Idit je više puta govorila o agoniji kroz koju prolazi sa porodicom posle otmice, a strahovala je i da svet polako zaboravlja na taoce koje je oteo Hamas, pogotovo kada su bili novogodišnji praznici.

- U Izraelu praznika nema, kod nas je ratno stanje, svi strepimo. Strahujem da je svet zaboravio na zarobljene ljude koje je oteo Hamas zbog praznika, Nove godine, Božića i odmora - rekla je ranije Idit Ohel.

Žuti klavir i poruka "Alone, nisi sam"

U nastojanju da se skrene pažnja na Alonovu priču i priču o 136 talaca, nastala je postavka "Žuti klavir" obzirom da je mladi Alon nadareni pijanista. Klavir je dostupan javnosti, što im omogućava da sviraju i bave se porukom koju Alonova porodica želi da pošalje da nisu sami.

- U Izraelu na trgu u Tel Avivu nalazi se klavir mog sina. To smo sve organizovali pod nazivom "Žuti klavir" jer je žute boje i simbolizuje to da Alon nije sam, a to i piše tu "Alone, nisi sam". Takvi klaviri nalaze se širom sveta, u Londonu, Berlinu, Njujorku, Amsterdamu, a ljudi dolaze i sviraju klavir za Alona - kaže Idit.

Foto: Privatna arhiva

"Dolazim u Beograd da govorim o Alonu"

Kako nam kaže, njoj je sada preostalo da se bori da svet čuje za njenog sina i da moli ljude da joj pomognu, i posebno je pozvala majke da joj pruže podršku. Takođe nam je otkrila da će ispuniti dugo očekivanu želju, koju je želela da ostvari sa Alonom, a to je da dođe u Beograd.

- Ambasada Izraela u Beogradu želi da postavi žuti klavir u Beograd, gde će ljudi moći da dođu da sviraju za Alona. To je veoma lepo od njih. Zbog toga ću već u prvoj nedelji marta doći ću u Beograd gde ću javno pričati o borbi i potrazi za sinom - rekla nam je ona.

Oslobođeno 112 talaca, bar 32 ubijeno

Do 14. februara 112 talaca je vraćeno živi u Izrael, od kojih je 105 oslobođeno u sporazumu o razmeni zatvorenika, 4 je jednostrano oslobodio Hamas, a 3 taoca je spasila ID. U Izrael je vraćeno 11 tela talaca, od kojih su 3 taoca ubijena prijateljskom vatrom ID, a tela 8 talaca vraćena su kroz vojne operacije. Prema Izraelu, 32 taoca su navodno ubijena u zarobljeništvu Hamasa.

Prema nepotvrđenim izraelskim obavještajnim podacima, najmanje 20 talaca moglo bi biti mrtvo, a njihova tela su zatočena u Gazi.

Od 14. februara 134 taoca ostaju u zarobljeništvu u Pojasu Gaze, pri čemu je 130 talaca zarobljeno 7. oktobra 2023, a četiri taoca su zarobljena ranije, piše Espreso.

