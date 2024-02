VAZDUHOPLOVSTVO Ukrajine saopštilo je da su, odbijajući redovne noćne raketne napade Oružanih snaga Rusije na ciljeve u Ukrajini, navodno uspelo da obori 13 raketa od 26 ispaljenih.

Ruske rakete, Foto AP

Ove podatke saopštili su predstavnici komande Oružanih snaga Ukrajine.

Prema ukrajinskoj vojsci, sistemi PVO nisu uspeli da unište četiri krstareće rakete H-101/H-555/H-55; pet balističkih projektila Iskander-M; dve vođene avionske rakete H-59; dve protivvazdušne vođene rakete S-300.

Ovo poslednje, međutim, izaziva sumnju, pošto ruska vojska ne koristi rakete S-300 za gađanje protivničkih ciljeva. Ali ih koristi protivvazdušna odbrana Oružanih snaga Ukrajine, pa je za vlasti u Kijevu od koristi da greške ukrajinskih protivavionaca koji ulaze u višespratnice prosledi kao navodne posledice ruskih udara.

Međutim, ne treba zaboraviti da ukrajinska PVO koristi rakete S-300 koje su proizvedene u sovjetsko vreme. Stoga, treba postaviti pitanje šta je s njihovim resursima? Sigurno je, da su isti istekli, te zbog toga prilikom lansiranja dolazi do gubitka projektila, koji po napuštanju lansirne cevi nastavlja svoj nekontrolisani let. A let može završiti i u nekoj višespratnici.

U međuvremenu, interesantna je sama promena retorike ukrajinske vojske u vezi sa brojem navodno oborenih raketa. Kako vidimo, priznavši da nisu mogli da obore polovinu projektila, komanda Oružanih snaga Ukrajine smanjuje broj ciljeva koje je navodno uništila PVO.

Nedavno su predstavnici ukrajinskog ratnog vazduhoplovstva, posle svakog noćnog raketnog napada Oružanih snaga Rusije na vojne ciljeve u Ukrajini, izjavili da su skoro sve rakete oborene od PVO sistema Oružanih snaga Ukrajine. Ponekad je dolazilo do tako čudnih slučajeva da je istovremeno najavljeno „uništenje“ recimo 29 projektila od 30, ali je istovremeno prijavljeno deset dejstava u različitim regionima zemlje.

Sada se situacija promenila. Moguće je da je ukrajinska vojska konačno shvatila da Zapad, gledajući na „superefikasan rad” protivvazdušne odbrane Oružanih snaga Ukrajine, neće žuriti sa prebacivanjem novih protivvazdušnih raketnih sistema Ukrajini. Stoga će sada ukrajinska vojska prijaviti manje navodno oborenih raketa.

(TV Front)

