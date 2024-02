PANIKA: NATO ima tri ili četiri godine

ESTONSKI ministar spoljnih poslova Margus Cakna izjavio je danas da NATO ima oko tri ili četiri godine da ojača svoju odbranu dok predsednik Rusije Vladimir Putin ojača "ratnu mašinu" svoje zemlje.

Foto: EPA

Cakna je na konferenciji za novinare tokom posete glavnom gradu Poljske rekao da Estonija ne vidi Rusiju kao neposrednu pretnju njoj i drugim baltičkim državama, prenosi AP.

Cakna je kazao da estonska vlada procenjuje da bi Rusiji moglo biti potrebno "tri do četiri godine" da pripremi "test za NATO".

- Estonija, Litvanija i Letonija se smatraju među najverovatnijim metama ako Rusija jednog dana odluči da rizikuje napad na alijansu - huška AP, iako je predsednik Rusije Vladimir Putin naglasio da tokom intervjua Takeru Karlsonu da Rusija nema interesa da izvrši invazije na NATO članice.

- Nemamo interesa u Poljskoj, Letoniji, ili bilo gde drugđe. Zašto bismo to radili? Jednostavno nemamo nikakav interes. To je samo podsticanje i gomilanje pretnji. To apsolutno ne dolazi u obzir - jasno je rekao Putin.