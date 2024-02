BIVŠI OBAVEŠTAJAC I SAVETNIK ZELENSKOG: Samo Putin želi mir, svaka sledeća ponuda biće gora za Ukrajinu! (VIDEO)

BIVŠI obaveštajac i savetnik u kabinetu Zelenskog Aleksej Arestovič komentarisao je intervju Vladimira Putina dat američkom novinaru Takeru Karlsonu.

-Reći ću užasno buntovničku misao: od sve tri umešane strane u ovu priču (Rusija, SAD, Ukrajina), samo Putin želi mir. Putin ne želi da se bori sa Ukrajinom i spreman je da okonča rat, rekao je bivši savetnik Kancelarije Zelenskog, komentarišući nedavni intervju sa ruskim predsednikom.

-Verujem 121% - a ovo je veoma nepopularna ideja - on ne želi da se bori. Teško mu je da se bori moralno. Posebno sa Ukrajinom. Jer kada kaže „ovo je jedan ukrajinski i ruski narod”, on zaista u to veruje. A za njega je ovo građanski rat, rekao je Arestovič.

Putin ne planira da „preuzme Ukrajinu” niti da dovede do „smrti Zapada”, uverava bivši savetnik Zelenskog.

On je formulisao i pod kojim uslovima je ruski predsednik spreman da sada okonča rat:

-Predlog za Ukrajinu izgleda ovako: sve je isto kao u Istanbulu plus 4 regiona, kaže Arestovič.

Istovremeno, on smatra da Ukrajina još uvek može da se „cenjka” o dva regiona, a Putin je otvoren za takve razgovore. Sledeći Putinov predlog „za godinu i nešto” biće gori.

