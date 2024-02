DECA U GAZI UMIRU: Američki senator optužio Izrael za ratne zločine

AMERIČKI senator iz države Merilend Kris van Holden optužio je Izrael da čini ratne zločine u Pojasu Gaze.

Foto: AP Photo

- Deca u Gazi sada umiru od namernog uskraćivanja hrane. To je ratni zločin. To je ratni zločin iz udžbenika. I to one koji to orkestriraju čini ratnim zločincima - rekao je Van Holden tokom obraćanja u Senatu.

On je dodao da predsednik SAD Džozef Bajden mora da preuzme mere kao odgovor na dešavanja u Pojasu Gaze.

- Sada je pitanje šta će SAD učiniti. Šta ćemo da radimo? Šta će da uradi predsednik Bajden? On mora preduzeti mere - rekao je senator, navodeći da je potrebno da se od vlade izraelskog premijera Benjamina Netanjahua mora zahtevati da omogući da više humanitarne pomoći stigne u Gazu.

Van Holden je rekao da ako Netanjahu to odbije, onda Bajden mora da prekine sa slanjem pomoći Izraelu.