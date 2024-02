KARLSON ĆE SE SUOČITI SA PROGONOM?! Moskva u strahu - Peskov: Zapad postaje sve nepredvidljiviji

MOSKVA je bila zabrinuta da bi američki novinar Taker Karlson mogao da se suoči sa „progonom“ i pre intervjua sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom, otkrio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

Foto: Printscreen

On je naglasio da je „postojala zabrinutost da će doći do neke vrste progona Karlsona čak i pre intervjua“, s obzirom da Zapad postaje, kako je naveo, sve nepredvidljiviji.



Peskov je ukazao da je Karslonu nije strana ovakva vrsta pritiska i dodao da mu je intervju doneo veliku popularnost, prenosi RT.

Portparol Kremlja je , komentarišući to što Karslonu mnogi u njegovoj zemlji zameraju što nije postavljao provokativnija pitanja, rekao da je dobro što je to tako jer "da su pitanja bila oštra, takvi bi bili i odgovori", a "nekima se to ne bi dopalo".

Peskov je primetio da je Putinov intervju izazvao veliko interesovanje na Zapadu uprkos pokušajima SAD da umanje njegov značaj.

Zvaničnici u Vašingtonu, dodao je, „ne žele da Putinov pogled na svet bude dostupan običnim Amerikancima"... ali, kako je naveo, to se ne može sprečiti.

BONUS VIDEO: SUSRET O KOME SE PRIČA: Putin pokazuje Kim Džong Unu nove objekte na kosmodromu "Vostočni"