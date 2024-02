"PREŽIVEO" GLASANJE O POVERENJU: Propao pokušaj francuskih poslanika da sklone novog premijera Gabrijela Atala

PRVI pokušaj poslanika francuske skupštine da izglasaju nepovrenje vladi novog premijera Gabrijela Atala nije urodilo polodom.

Foto: Tanjug/AP

Rezultat nije bio iznenađujući, imajući u vidu da političke grupacije levice i desnice odbijaju da podrže jedna drugu u ovoj nameri.

Za cenzuru vlade Gabrijela Atala glasala su samo 124 poslanika od 577 koliko ih ima u francuskoj skupštini. Nisu se izjasnili "za" čak ni svi poslanici krajnje levice koja je podnela zahtev.

Republikanci i pripadnici stranke krajnje desnice "Okupljanje za republiku" čijom skupštinskom grupom predsedava Marin Le Pen, nisu čak ni bili u klupama u vreme glasanja.

- Nikada me neće zastrašiti preventivni pokušaji izglasavanja nepoverenja, nikada me neće destabilizovati vika i uvrede, nikada me to neće s krenuti s pravca dijaloga i traženja rešenja - poručio je Atal.

Francuzi su u poslednje vreme navikli na proces provere poverenja vladi, imajući u vidu da vlast nema većinu u skupštini. U poslednjih dvadeset meseci bilo je organizovano tridesetak ovakvih glasanja usmerenih ka bivšoj premijerki Elizabet Born, i sve ih je "preživela".

Smejao se dok se priča o radnicima

Boris Valo, šef poslaničke grupe socijalista u francuskoj skupštini, kritikovao je premijera Atala zbog nepažnje, jer je razgovarao sa svojim stranačkim kolegama i smejao se u skupštini, dok je on, kako je istakao, govorio o siromašnim radnicima.