KAZNA SE SAMO POVEĆAVA: Bivši premijer Pakistana Imran Kan osuđen na još 14 godina zatvora

BIVŠI pakistanski premijer Imran Kan i njegova supruga Bušra Bibi osuđeni su na 14 godina zatvora u predmetu u vezi sa nedozvoljenom prodajom državnih poklona, prenosi Rojters, pozivajući se na list "Don" (Dawn).

Foto: Tanjug

Sud za borbu protiv korupcije u Islamabadu doneo je odluku dan nakon što je Kana i jednog od njegovih stranačkih zamenika Šaha Mahmuda Kurešija, drugi pakistanski sud osudio na po 10 godina zatvora zbog odavanja državnih tajni.

Rojters ukazuje da se to događa svega nedelju dana pre održavanja parlamentarnih izbora u Pakistanu koji su zakazani za 8. februar. Kan je prethodno, u avgustu prošle godine, osuđen na trogodišnju zatvorsku kaznu zbog prodaje državnih poklona koje je primio tokom svog premijerskog mandata od 2018. do 2022. godine, čija je vrednost veća od 140 miliona rupija (501.000 dolara), što je on negirao.

Kazna je kasnije ukinuta, ali je Kan ostao iza rešetaka zbog drugih optužbi.