PRVO OBRAĆANJE ZELENSKOG: Evo šta je rekao ukrajinski predsednik nakon spekulacija o smeni Zalužnog

PREDSEDNIK Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je danas da je jedan od glavnih zadataka ove godine da Ukrajina bude ispred Rusije u kvalitetu rada sa dronovima u smislu proizvodnje, snabdevanja i obezbeđenja jedinica.

Foto AP

- Jasno je da je to jedan od glavnih zadataka godine, da u pogledu dronova budemo ispred neprijatelja. Što su ukrajinski dronovi uspešniji, od FPV do strateških, to ćemo više života naših vojnika spasiti - rekao je Zelenski u večerašnjem video obraćanju, prenosi Ukrinform.

On je naveo da je sa premijerom Denisom Šmigalom razgovarao o planiranim detaljima međuvladine saradnje sa Poljskom, Slovačkom, Češkom, Rumunijom i Bugarskom u vezi sa postojećim aranžmanima i dogovorima koje treba postići.

Dodao je da su planirane i konferencije o obnovi Ukrajine, koje će se održati u februaru u Japanu i u junu u Nemačkoj.

Ovo obraćanje došlo je nakon spekulacija o smeni glavnokomandujućeg Oružanih snaga Ukrajine Valerija Zalužnog, a Zelenski ga nije pomenuo ni u jednom trenutku.