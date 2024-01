AMERIKA NE ŽELI RAT SA IRANOM: Oglasio se Kirbi - "Ne mogu da govorim u ime njihovog vrhovnog vođe"

PORTPAROL Saveta za nacionalnu bezbednost SAD Džon Kirbi izjavio je danas da Bela kuća ne traži rat sa Iranom ili eskalaciju sukoba na bliskom istoku.

Foto: Printskrin Youtube/RafalCwiok

- Očigledno je da i dalje ima napada na tom području, ali nastavljamo da razmatramo opcije. Ne mogu da govorim u ime vrhovnog vođe (Irana) o tome šta on želi ili ne želi. Mogu vam reći šta mi želimo, a to je stabilan, bezbedan i prosperitetan Bliski istok i želimo da napadi prestanu - rekao je on, a prenosi Gardijan.

Govoreći o optužbama koje je Izrael izneo protiv 12 zaposlenih u agenciji UN za palestinske izbeglice (UNRWA), što je dovelo do toga da SAD povuku sredstva za tu agenciju, Kirbi je rekao da optužbe ne osporavaju dobar rad cele agencije.

- Važno je zapamtiti da UNRWA obavlja važan posao širom regiona, svakako i u Gazi. Oni su pomogli da se spasu hiljade života i ne treba da osporavamo dobar rad cele agencije zbog užasnih optužbi protiv samo malog broja njihovih zaposlenih - rekao je Kirbi.

BONUS VIDEO:

KRZNENI ČLAN RUSKE ARMIJE: Pas Žužik pomaže protivvazdušnoj jedinici ruske vojske