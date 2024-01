BAJDEN POD PRITISKOM NAPADA NA IRAN: Raste pritisak da se SAD otvoreno suprotstave krivcima za pogibije

ŠEF Bele kuće Džozef Bajden našao se u klinču, pošto je eksplicitno optužio Iran da je militantna grupa, koju podržava Teheran, napala američku bazu "Toranj 22" duž granice Jordana i Sirije, pri čemu su poginula tri i ranjena 34 američka vojnika. Sada raste pritisak da se SAD direktno suprotstave Iranu, a mediji spekulišu da će "odgovor Vašingtona biti jači od svega što je Amerika preduzimala otkako je izbio sukob u Pojasu Gaze", budući da je ovo prvi put da su američki vojnici stradali od neprijateljske vatre na Bliskom istoku. Američki predsednik je optužio za taj atak "radikalne militantne grupe koje podržava Iran".

Tanjug

- Krivci će odgovarati u trenutku i na način koji ćemo mi odabrati - zapretio je Bajden.

Više američkih senatora pozvalo je na snažan odgovor na napad, a neki su sugerisali da treba napasti direktno mete u Iranu, zemlji koju smatraju odgovornom za smrt američkih vojnika. Smatraju da je napadom u Jordanu pređena "crvena linija", te da se došlo do tačke u kojoj je žestok odgovor neminovan. Američki ministar obrane Lojd Ostin poručio je da je "besan" i da "neće tolerisati" napade na američke snage. On je izjavio da će se "preduzeti sve neophodne radnje da bi odbranili SAD, njene trupe i interesi".

Krovna grupa nekoliko naoružanih militantnih frakcija koje podržava Iran,"Islamski otpor u Iraku", preuzela je odgovornost za napade. Snage Islamskog otpora saopštile su na svom Telegram kanalu da su pokrenule napade bespilotnim letelicama u okviru napora da se "odupru američkim okupacionim snagama u Iraku" i "kao odgovor na izraelske masakre nad narodom u Gazi", preneo je "Si-En-En".

Jedan od mogućih odgovora SAD, navodi Blumberg, jeste tajna akcija, u kojoj bi Vašington izveo napad na Iran, ali ne bi preuzeo odgovornost za taj korak. Kao druga opcija pominje se da Bajdenova administracija gađa iranske zvaničnike, kao što je to učinio bivši predsednik Donald Tramp, naredivši ubistvo generala Kasema Sulejmanija u Bagdadu, 2020. godine.

Blumberg piše da bi odluka o načinu na koji će SAD odgovoriti na napad na "Toranj 22", mogla da bude jedna od najvažnijih koje će odlazeći američki predsednik Bajden doneti za vreme čitavog mandata. On će, dodaje medij, morati da donese delikatnu odluku kojom će se počinioci kazniti, a sa druge strane, Vašington neće doći u direktnu konfrontaciju sa Teheranom. Bajden će, osim toga, morati da uzme u obzir napade SAD na položaje jemenskih Huta.

I mada Iran uporno negira umešanost u napad kamikaza-dronovima na SAD u Jordanu, borci koje podržava Teheran u istočnoj Siriji već se evakuišu sa položaja, u strahu od američkih vazdušnih napada, potvrdio je Omar Abu Lejla, evropski aktivista i šef medijske kuće "Deir Ežor 24". Iran kaže da su američke tvrdnje "neosnovana optužba", sa ciljem da "uvuku" Vašington u sukob. Portparol iranskog ministarstva spoljnih poslova Naser Kanani tvrdi da "grupe otpora u regionu za svoje odluke i akcije ne primaju naređenja od Irana".

Rat u Gazi će potrajati

RAT Izraela protiv Hamasa mogao bi da traje celu generaciju, a oslobađanje talaca koje drži ta palestinska militantna grupa mora da ostane glavni prioritet, izjavio je izraelski ministar u ratnom kabinetu Beni Ganc. On je rekao stanovnicima evakuisanih zajednica na jugu Izraela da je potrebno hitno oslobađanje talaca. "Ima vremena da se uništi Hamas, nema više vremena za taoce, oni su trenutno prioritet", poručio je Ganc. Po njegovim rečima, za potpuno otklanjanje pretnje od Hamasa biće potrebno vreme, a očekuje se da će relativna bezbednost biti uspostavljena do leta. Ganz tvrdi da će izraelske trupe u Pojasu Gaze uskoro stići do grada Rafa koji se graniči sa Egiptom.