RAT ZBOG 30 KILOMETARA NA SAT: Ne smiruje se bura posle odluke gradskih vlasti u Bolonji da se znatno ograniči brzina

U BOLONjI, glavnom gradu Ređo Emilije, administracija je odlučila da se u 70 procenata gradske zone koja je gusto naseljena, gde ima i mnogo pešaka i biciklista, ograniči brzina vozila na samo 30 kilometara na sat.

Foto: Free Images Pixabay

Od 16. januara kada je počela primena tog pravila usledili su protesti, stigle brojne kazne za neposlušne, čak i za devet kilometara više od pravila koje se odnosi na sva mesta u blizini škola, bolnica, sportskih terena, pijaca, trgovinskih radnji, parkova za igru i javnih zelenih površina.

Za kontrolu sprovođenja odluke postavljeni su telelaseri po celoj teritoriji i stigle kazne. Ko premaši brzinu za 10 kilometara, 29,40 evra, pa i do 845 evra, ako je brzina stigla do 60 kilometara, uz skidanje 10 poena sa vozačke dozvole ili čak suspendovanje na šest meseci i do godinu dana. U obrazloženju gradskih vlasti podvlači se da je to bilo neophodno kako bi se smanjio broj incidenata u saobraćaju.

No, ministar za infrastrukturu i saobraćaj Mateo Salvini izdao je direktivu koja je u suprotnosti sa odlukom Matea Lepore, gradonačelnika Bolonje, u kojoj se precizira kako ograničenja mogu da se odnose samo na limitirane zone u gradu, jer je brzina od 30 kilometara "brzina puža" i stvara prepreka u cirkulisanju saobraćaja, uz veće zagađenje.

Sukob je prerastao sada i u politička bitku, jer je gradonačelnik, inače iz opozicione Demokratske partije (DM), na konferenciji za štampu najavio da ne odustaje od odluke. Time je objavio rat vladinoj većini desnih partija.