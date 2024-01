TRAKTORI NA DRUMOVIMA, GORI EVROPA: Bunt poljoprivrednika proširio se na Stari kontinent

Bunt poljoprivrednika širi se Evropom, od Nemačke, preko Francuske i Holandije, do Španije, Rumunije i Poljske. Oni koji nas hrane protestuju zbog visokih taksi i sve strožih normi koje im preko tzv. "grin dila" nameće Brisel.

Foto: Tanjug/Peter Kneffel/ AP

Ovaj plan predviđa ekološku tranziciju i uvodi na velika vrata bio-kulture uz zaštitu biodiverziteta. Sve to se događa u trenutku kada su poljoprivrednici već izmučeni skupim govivom i krizom zbog rata u Ukrajini. U Poljskoj i Rumuniji se bune i zbog nelojalne konkurencije s ukrajinskim žitaricama.

BES francuskih poljoprivrednika jača, a emocije su naročito porasle juče, posle smrti učesnice protesta i teških povreda njenog supruga i kćerke. Mlada žena u 35. godini poginula je u nesreći koja se oko 5.45 ujutro dogodila kada je na barikadu od bala slame na magistralnom putu broj 20 koji preseca celu Francusku, u Oksitaniji nedaleko od Tuluza, na krajnjem jugozapadu zemlje, naleteo vozač automobila, posle čega se vozilo odbilo i pokosilo celu porodicu.

Tokom prepodneva došlo je do neverovatne zabune, kada su sudske vlasti saopštile da je povredama podegla i njena 14-godišnja kćerka, ali je kasnije došlo do ispravke, da se i dalje nalazi u veoma teškom stanju, kao i njen otac. U automobilu koji je izazvao udes nalazilo se troje ljudi jeremenske nacionalnosti. Vozač star 44 godine je uhapšen, a alkotest je bio negativan. Policijska prefektura ističe da je jasno bilo naznačeno da je put zatvoren zbog protesta i sada se istražuje kako je moglo da dođe do nesreće. Mesto udesa nije bilo osvetljeno. Stradalu Aleksandru svi opisuju kao veoma predanu poslu i velikog borca za prava poljoprivrednika. Njene kolege u suzama su dočekale strašnu vest, posle čega su, skrhane bolom, uklonile barikadu i oslobodile put, nemajući snage da na tom mestu da nastave sindikalnu borbu.

Predsednik Emanuel Makron je poručio da je ova drama sve potresla i pozvao vladu da pruži konkretne odgovore na teškoće s kojima se suočavaju poljoprivrednici. Reagovali su i premijer Atal, vođa krajnje desnice Marin Le Pen, predstavnici ostalih stranaka, poslanici, sindikalisti... Ministar poljoprivrede Mark Feno otišao je na lice mesta. Na barikadama su ojačane policijske kontrole da ne bi došlo do novih tragedija. Poljoprivrednici u protestu izražavaju žaljenje što je moralo da dođe do nesreće, da bi se njihov glas u borbi za ostvarivanje prava jače čuo. Mnogi od njih su u nezavidnoj situaciji. Rade i po 16 sati dnevno, sedam dana u nedelji, a ne zarađuju dovoljno da bi mogli sebi da isplate platu. Ustali su i protiv sve više pravila koja im propisuju iz Brisela i koja im zagorčavaju život.

Istaknuti su zahtevi kojima se traži pojednostavljivanje administracije, stopiranje daljih zabrana pesticida, zaustavljanje rasta cena goriva i veće otkupne cene od strane supermarketa i industrijalaca. Izračunato je da je u poslednje dve godine marža distributivnih lanaca porasla sa 28 na 48 odsto, sa zaradom koja se uvećala sa 3 milijarde na 7 milijardi evra.

Protest raste i širi se celom zemljom. Barikade su postavljene u blizini Poa, Bajonea, Liona... Ispred nekih prefektura demonstranti su prosuli stajsko đubrivo. Ima napetosti, vozači su nervozni, kolone nepregledne. U regionu Tarn i Garona iznervirani strani kamiondžija polomio je oznake za zaustavljanje i prišao do samih demonstranata. Bilo je i barikada ispred ulaza u jednu nuklearnu centralu, ali bez incidenata. Zaposleni u nuklearki morali su da ostave automobile nasred puta i odu na posao peške. Nezadovoljni poljoprivrednici najavljuju i pohod na Pariz, ukoliko se ne udovolji njihovim zahtevima.

PRIDRUŽILE SE KAMIONDžIJE

Protestima poljoprivrednika u blokadama francuskih puteva pridružile su se i neke kamiondžije. Ističu da imaju slične probleme, a bune se i protiv nelojalne konkurencije iz Evrope koja im umanjuje cenu rada i za 40 odsto, zbog čega redom gube poslove i moraju da otpuštaju vozače. Kao i poljoprivrednici, traže niže cene goriva i manje poreze i doprinose.