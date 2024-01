"IZUZETNO NESPOSOBAN ČAK I DA POVEŽE DVE REČI..." Tramp žestoko isprozivao Bajdena, pa pomenuo Putina i Đinpinga

NAJIZGLEDNIJI republikanski kandidat za Belu kuću Donald Tramp ističe da Rusija i Kina imaju lidere koji vole svoje zemlje i žele njihov napredak, dok to nije slučaj sa Džozefom Bajdenom i SAD.

Foto: Tanjug/AP

Na predizbornom okupljanju svojih pristalica u Nju Hempširu Tramp je istakao da su



Vladimir Putin i Si Đinping veoma pametni i moćni ljudi, sviđalo se to nekome ili ne.

Bajdena je Tramp ponovo nazvao "izuzetno nesposobnim, čak i da poveže dve reči, da siđe sa bine i pronađe stepenice".

Objavio je da će, ako osvoji novi predsednički mandat, za celu teritoriju SAD napraviti protivraketni odbrambeni sistem sličan "Gvozdenoj kupoli" u Izraelu.

- Izgradiću moderan sistem protivraketne odbrane američke proizvodnje. Mi protivraketnu odbranu pravimo drugim zemljama, pomažemo im u tome, a nismo je napravili za sebe. Ali i nama je potrebna - poručio je Tramp.

On napominje da je to predlagao i nekadašnji američki lider Ronald Regan, ali da potrebna tehnologija u to vreme nije postojala.

Prvobitno je izraelska "Gvozdena kupola" bila dizajnirana za presretanje nevođenih projektila kratkog dometa. Potom je nadograđivana da može da presreće i razne bespilotne letelice, navode "Fakti".

(Srna)

