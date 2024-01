DOŽIVOTNA ROBIJA ZA MAJKU MONSTRUMA: Sud u Mičigenu proglasio je krivom za mučenje deteta

ŠANDA Vander Ark iz američke savezne države Mičigen osuđena je danas na doživotnu kaznu zatvora zbog ubistva i izgladnjivanja 15-godišnjeg sina sa invaliditetom koji je imao samo 30 kilograma.

Foto Z. Jovanović

Ona je proglašena krivom za smrt Timotija Fergusona koji je preminuo 6. jula 2022. godine, prenosi AP.

-Tokom celog slučaja pokušavam da shvatim kako je neko mogao da uradi nešto tako užasno, ne samo drugom ljudskom biću već sopstvenom detetu, rekao je sudija Metju Kejsel.

-Vi ste namerno i sistematski mučili ovo dete. Nazovimo to kako jeste: to je mučenje. Mučili ste ovo dete, istakao je on.

Pol Ferguson, brat žrtve, takođe je optužen za zlostavljanje prvog stepena.

On je priznao krivicu u decembru 2023. godine, a očekuje se da će mu presuda biti izrečena krajem februara.

(Tanjug)

BONUS VIDEO - ŠOJGU IZNEO PODATKE O KONTRAOFANZIVI Ukrajina izgubila 125.000 vojnika i 16.000 komada vojne tehnike