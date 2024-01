ESTONSKA PREMIJERKA O RATU SA RUSIJOM: NATO ima 3 godine da se pripremi za sukob sa Moskvom

NATO ima tri do pet godina da se pripremi za mogući direktni sukob sa Rusijom, izjavila je u intervjuu za britanski list Tajms estonska premijerka Kaja Kalas.

Foto: Shutterstock

-Prema procenama naše obaveštajne službe, to će se desiti za tri do pet godina, to će u velikoj meri zavisiti od toga koliko uspemo da održimo jedinstvo našeg stava po pitanju Ukrajine, rekao je političar.

Kako objašnjava list, reč je o tome koliko brzo NATO trupe mogu biti spremne da se suprotstave ruskim trupama. U svojim izjavama, navodi se u članku, Kalas se poziva na izveštaj estonskog odeljenja za spoljnu obaveštajnu službu.

Foto: Profimedia

Prognoza je zasnovana na scenariju po kojem se zaključuje sporazum o prekidu vatre u sukobu u Ukrajini. Kako piše Tajms, Talin veruje da će u tom slučaju Estonija, kao i dve susedne baltičke države, postati „najranjiviji deo NATO-a“.

-S tačke gledišta baltičkih zemalja, Rusija još uvek ima dovoljno snage da izvrši realni vojni pritisak u našem regionu, rekao je Kalas.

sputnikportal.rs

BONUS VIDEO - ŠOJGU IZNEO PODATKE O KONTRAOFANZIVI Ukrajina izgubila 125.000 vojnika i 16.000 komada vojne tehnike