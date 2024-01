JEZIVA PORUKA ZELENSKOG: Putin neće počivati u miru ni na ovom, ni na onom svetu...

PREDSEDNIK Vladimir Zelenski izjavio je danas da Ukrajinci nikada neće oprostiti Putinu njegove postupke, i dodao da moral i duh ukrajinskog stanovništva ne održava osveta, već pravda.

FOTO: AP/Tanjug

- Ukrajinski narod nikada neće oprostiti Putinu svoje patnje, kao ni onima koji su sponzorisali ovaj terorizam, koji su oduzeli živote našem narodu, našoj deci... On neće mirno počivati ni na ovom, ni na onom svetu. Ni njegova deca, ni njegovi unuci. Da, mi nismo teroristi, i zato će biti krivičnih, sudskih procesa i sigurno će biti odgovornosti - istakao je Zelenski na Svetskom ekonomskom forumu u Davosu.

Prema njegovim rečima, mora postojati odgovornost, jer su agresija i autokratija moguće ako nema posledica, a ukrajinski narod se hrabro bori za pravo na slobodu.

- Teško je razumeti značaj ovih vrednosti kada nemate rat. I zato je vaša podrška toliko značajna. Važno je da civilizovani ljudi shvate ovu cenu pre nego što dođe do katastrofe. I ako svi ovo razumemo, ujedinićemo se u pomoći Ukrajini i u političkoj izolaciji Putina. I ako to uradimo, to će biti ispravni politički preventivni koraci, da rat ne prođe kroz Ukrajinu i ne dođe u druge zemlje. A to je upravo ono što Putin želi - poručio je lider Ukrajine učesnicima foruma u Davosu, prenosi Ukrinform.

On je rekao da je nemoguće zamrznuti rat jer, kako kaže, "Putin nije zadovoljan smrznutom hranom".

- Putin je predator koji se ne zadovoljava smrznutom hranom. On voli novac iznad svega. Što više milijardi on i njegovi oligarsi, prijatelji i saučesnici izgube, veća je verovatnoća da će požaliti što je započeo ovaj rat. Putin treba da zažali. Potrebno je da izgubi - istakao je Zelenski.

Zelenski je podsetio da je posle 2014. bilo pokušaja da se zamrzne rat u Donbasu. Dodao je da su postojali veoma uticajni garanti, poput nemačke kancelarke i francuskog predsednika.

- Svako smanjenje pritiska na agresora produžava rat. Ali svako ulaganje u branioce ga skraćuje... Rat će se završiti pravednim i stabilnim mirom, ali se mora dati mogućnost da se odgovori na najvažnije pitanje - naglasio je on.

Zelenski je naveo da je pouka uspešnih borbenih dejstava Odbrambenih snaga Ukrajine očigledna: što su gubici ruske vojske veći, ona postaje manje pretnja.

- Putin pokušava da normalizuje ono što je trebalo da se završi u 20. veku: masovne deportacije, rušenje gradova i sela i užasan osećaj da se rat možda nikada neće završiti. Ruski diktator Vladimir Putin personifikuje rat. Svi znamo da je on jedini razlog zašto se razni ratovi i sukobi nastavljaju i zašto su propali svi pokušaji da se uspostavi mir. I on se neće promeniti - naglasio je on.

Predsednik Ukrajine je naglasio da se ne sme dozvoliti "da ludilo agresora" prevlada, napominjući da Putin otvoreno govori šta želi, šta radi i koji su mu ciljevi.

On je naveo da svi u slobodnom svetu treba da budu postojani u zajedničkim težnjama, akcijama i ciljevima, kao što je "Putin otvoren u svojim ambicijama".

- Njegov odgovor na pitanje trajanja rata je rat uvek, bez kraja. On to želi. Njegov odgovor na ivicu haosa u svetu je neograničena podrška terorističkim snagama. On uživa u sukobima koji drugima nanose patnju. Odgovor na predloge za mir je da se isporuči sve više oružja iz Severne Koreje i Irana. Režimi poput njegovog postoje sve dok vode ratove - istakao je Zelenski.

Predsednik Ukrajine je uveren da svako u slobodnom svetu postoji sve dok može da se zaštiti.

- Ako neko misli da je reč samo o Ukrajini, onda se duboko vara. Mogući pravci, pa čak i vremenske granice nove ruske agresije van Ukrajine postaju sve očiglednije - rekao je on.

U svakoj nasilnoj konfrontaciji uvek postoji trenutak kada se katastrofa može zaustaviti, a Ukrajina je takva prilika, zaključio je Zelenski.

