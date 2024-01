RUSI OTKRILI: Sprečen je treći svetski rat

- Zamislite šta je moglo da se dogodi: humanitarna katastrofa, milioni poginulih. Ciljevi specijalne operacije biće postignuti. Ukrajina treba da bude slobodna, neutralna država, u Ukrajini ne treba da bude oružja, dovezenog spolja. Naravno, kijevski nacistički režim mora biti pozvan na odgovornost. Mi ćemo sa naše strane učiniti sve da bi ovi ciljevi mogli biti ostvareni što je moguće brže - rekao je Volodin na plenarnoj sednici Dume.

Foto: Tanjug/The State Duma, The Federal Assembly of The Russian Federation via AP