RAT u Ukrajini – 692. dan. Nastavljaju se borbe u Hersonskoj oblasti i u Nikopolju, a ukrajinske snage navode da ruske trupe pokušavaju da povrate izgubljene položaje u područuju Zaporožja i Hersona. Švajcarska i Ukrajina potpisale zajedničko saopštenje u kojem navode da je bezbednost Ukrajine neodvojivi deo globalne sigurnosti, dok su Ujedinjene nacije apelovale na humanitarnu pomoć Kijevu u vrednosti od 4,2 milijarde dolara. Moskva tvrdi da SAD vrše pritisak na svoje saveznike s ciljem da smanje političku štetu od svojih vojno-bioloških aktivnosti u Ukrajini.

Situacija na liniji fronta i borbena dejstva: Teške borbe na bokovima Novomihajlovke, Rusi napredovali 7 km (VIDEO/MAPA)





Ruske oružane snage su napale ukrajinske ciljeve u Kirovogradu. Prema preliminarnim podacima, pogođena su skladišta municije i kontrolni punktovi. Ukrajinski zvaničnici su prvo najavili obaranje vazdušnih ciljeva, a zatim prijavili štetu na skladišnim objektima. Kao i prethodnih dana, ruske trupe su koncentrisale svoje glavne napore na porazu ciljeva VSU na frontu.Na severnoukrajinskom pravcu nema promena. Strane razmenjuju međusobnu vatru u pograničnim oblastima. O nekoj drugoj aktivnosti (osim da Oružane snage Ukrajine nastavljaju da jačaju granicu sa Rusijom i Belorusijom) ne treba ni govoriti. Ruski PVO sistemi su danas presreli nekoliko ciljeva na nebu iznad Brjanske oblasti. Osim toga, ukrajinske oružane snage granatirale su selo Kurkoviči, opštinski okrug Starodub. Žrtava nije bilo.

Slična situacija ostaje i na Slobožanskom pravcu. Već nekoliko dana zaredom leti ka objektima Oružanih snaga Ukrajine u Volčansku. Na kraju dana, Oružane snage Rusije napale su infrastrukturni objekat u samom Harkovu. Detalji ovog napada još uvek nisu poznati, možda je reč o nekom od proizvodnih pogona fabrike “Ukrajina”.

Zauzvrat, danas su zabeleženi dolasci u selo Volfino u Kurskoj oblasti i u selo Prilesje u Belgorodskoj oblasti. Rusko Ministarstvo odbrane je takođe izvestilo o obaranju četiri bespilotne letelice Oružanih snaga Ukrajine na nebu iznad Belgorodske oblasti.Na pravcu Liman nastavlja se operacija eliminisanja ukrajinskog mostobrana na levoj obali reke Žerebec. Glavni sukobi se obično dešavaju u oblasti Torskog ispusta i šumarije Serebrjanski, ali nisu dobijene dodatne informacije o konfiguraciji fronta.





U pravcu Bahmuta, Oružane snage Rusije izvode ofanzivne operacije na bokovima Bahmuta. Konkretno, nastavlja se ofanziva ka naselju Časov Jar. Trenutno nema informacija o promenama u oblastima. Istovremeno je saopšteno da ruska artiljerija aktivno radi u šumskim plantažama kod Bogdanovke.Na pravcu Avdejevke, pozicione borbe su se vodile duž cele linije dodira. Konkretno, motorizovane jedinice Oružanih snaga Rusije jurišaju na položaje VSU u okolini Kamenke severno od Avdejevke pod jakom vatrom Oružanih snaga Ukrajine. Istovremeno, na području Stepovog i kokso-hemijskog zavoda borbena linija se nije promenila. Na južnom boku, borbe se vode blizu Severnog. Istovremeno, ruska avijacija aktivno napada VSUske koncentracije ljudstva i oklopne tehnike širom Avdejevskog sektora.





U pravcu Donjecka, Oružane snage Rusije nastavile su da jurišaju na položaje Oružanih snaga Ukrajine u istočnom delu Georgijevke i duž šumskih pojaseva severozapadno od Marjinke. Istovremeno, Oružane snage Ukrajine nastavile su sa napadima na naseljena područja Donjecke aglomeracije. Pod vatrom VSU su bili Kujbiševski, Kijevski, Petrovski okrug Donjecka, kao i Gorlovka i Jasinovataja. Prema lokalnim vlastima, jedan civil je povređen u eksploziji mine “Lepestok” (Latica) u Nikitovskom okrugu Gorlovka.Na Ugljedarskom pravcu vodile su se teške borbe na bokovima Novomihajlovke. Tako je saopšteno o značajnom napredovanju Oružanih snaga Rusije sedam km2 južno od naselja. U isto vreme, priča o bilo kakvim bitkama u samom naseljenom mestu je neosnovana: glavni sukobi se odvijaju upravo u šumskim plantažama. Pored toga, izvršeni su udari na klastere i objekte Oružanih snaga Ukrajine zapadno od Elizavetovke i južno od Vodjanoja, a u oblasti Sladkoje i Nikolskoje uništene su tačke otpora.





Na Vremjevskom pravcu se nastavljaju pozicione borbe duž cele linije dodira. Saopšteno je da je nekoliko VSUskih položaja pogođeno dok su pokušavali da se učvrste u šumskim pojasevima zapadno od Staromajorskog. Pored toga, ruske oružane snage su napale koncentracije ukrajinskih oružanih snaga i opreme u oblasti Temirovke.





U Zaporoškom pravcu glavni napori strana su usmereni na poboljšanje taktičke situacije. Poslednjih dana ruske oružane snage su uspele da prošire kontrolu zapadno od Verbovoga. Ruska artiljerija i bespilotne letelice aktivno deluju duž cele linije dodira.





Na Hersonskom pravcu situacija ostaje ista: pozicione bitke se vode u Krinkiju i na ostrvima. Zbog pogoršanja uslova za marš, intenzitet borbi je opao. Međutim, VSU bezuspešno pokušava da prebaci ljudstvo i oružje u Krinke, koji postaju lak plen ruskih bespilotnih letelica. Istovremeno, VSU je izvestio o delimičnom napredovanju ruskih oružanih snaga ka obali zapadno od naselja.





Osim toga, danas je ruska artiljerija nanela udare na položaje Oružanih snaga Ukrajine u desnoobalnom delu Hersonske oblasti. Posebno su pogođeni položaji ukrajinskih formacija u Hersonu, Sadovom, Molodežnom, Pridneprovskom, Kamišanju i Antonovki.Zauzvrat, Oružane snage Ukrajine nastavile su svakodnevno granatiranje naselja na levoj obali. U protekla 24 sata, pod vatrom VSU su se našli Gornostajevka, Aleški, Krinki, Sagi, Solonci i Podstepnoe.

Bredli protiv BMP: Pobeđuje ko prvi vidi protivnika (VIDEO)

Ukrajinski M2A2 u bliskoj borbi gađa BMP-2 po dužini. Skoro kao u igricama. U takvim slučajevima pobeđuje onaj ko je brže primetio i ko ima najbržu reakciju.

Eksplozije grme nad Belgorodom: Ruska vojska odbija udar VSU

U toj oblasti je proglašena raketna uzbuna i stanovnicima se savetuje da ostanu kod kuće, kažu vlasti.

Zvaničnicima u Davosu dosta rata u Ukrajini?

Zvaničnici iz Evrope i celog sveta na marginama ekonomskog foruma u Davosu zalažu se za okončanje sukoba u Ukrajini diplomatskim putem, piše list „Njujork tajms“.

Kako se navodi, tema Ukrajine nije dominantna na tom događaju, ali je primetna. List ističe da zvaničnici i preduzetnici iz Evrope i celog sveta nastavljaju da izražavaju podršku Kijevu i zabrinutost zbog gubitka finansijske podrške.

-Ali oni se takođe javno i privatno zalažu za okončane rata diplomatskim putem, piše „Njujork tajms“.

Ambasador: Nema šanse za sukob Rusije i UK

Ne postoji nikakva šansa da dođe do sukoba između Ruske Federacije i Velike Britanije, izjavio je ruski ambasador u Londonu Andrej Kelin.

"Ne vidim ni jednu šansu za sukob. Politički da, politički smo na različitim stranama šahovske table. Ali vojno, ne verujem da nešto može da se desi", odgovorio je Kelin.

Nove eksplozije u Ukrajini

Eksplozije su odjeknule u Dnjepropetrovskoj oblasti i Harkovu, javljaju mediji.



Blinken: SAD nemaju ćup sa novcem

Nema informacija šta su tačno bile mete.

Američki državni sekretar Antoni Blinken rekao je u intervjuu za Si-En-Bi-Si da Sjedinjene Države nemaju ćup sa novcem iz kojeg bi mogle da finansiraju Ukrajinu bez odobrenja Kongresa.

-Vidite, ne postoji magični ćup sa novcem. Ako ne dobijemo novac, to će biti pravi problem. To je pravi problem za Ukrajinu. Mislim da je to problem za nas, rekao je Blinken.



Napadi u centru Harkova

Državni sekretar je ponovo uverio da će većina novca za Kijev biti potrošena u SAD.

Najmanje četiri osobe ranjene su danas kada su rakete koje su ispalile ruske snage pogodile centar Harkova, drugog po veličini grada u Ukrajini, saopštio je regionalni guverner Oleh Sinehubov.

On je na svom Telegram kanalu naveo da su u napadu oštećene kuće.

Na lice mesta izaške su ekipe Hitne pomoći, prenosi Rojters.

Gradonačelnik Harkova Ihor Terehov naveo je da su se napadi dogodili u centru grada, gde se ne nalazi vojna infrastruktura, već stambene zgrade.

Harkov, grad na severoistoku Ukrajine, često je na meti ruskih napada, ali za skoro dve godine sukoba nije pao u ruke Rusa, navodi britanska agencija.

Fici ne da Orbana EK ni 50 milijardi evra Kijevu

Slovačka podržava „legitimnu“ borbu Mađarske protiv izdvajanja 50 milijardi evra iz budžeta EU Ukrajini i neće dozvoliti da Budimpešta bude lišena prava glasa.

Ovo je izjavio premijer Robert Fico nakon sastanka sa mađarskim premijerom Viktorom Orbanom u Budimpešti.

Posle sastanka, Orban je potvrdio da se protivi odobrenju četvorogodišnjeg programa makrofinansijske podrške Ukrajini u iznosu od 50 milijardi evra, uz obrazloženje da takva pomoć „ne bi trebalo da šteti budžetu EU“.

Premijer Slovačke obećao je da neće dozvoliti da se Mađarskoj oduzme pravo glasa u EU, jer je za to potrebna saglasnost svih zemalja članica, ali nova vlada Slovačke na to nikada neće pristati.

Eksplozije u Harkovu

Orijavljene su eksplozije u Harkovu. Detonacije su kako navode ukrajinski izvori došle iz centra grada.

Saliven: Priširujemo obim obuke VSU

Zapadna koalicija koju predvode SAD proširuje obim obuke Oružanih snaga Ukrajine, izjavio je pomoćnik predsednika SAD za nacionalnu bezbednost Džejk Saliven, govoreći na Svetskom ekonomskom forumu u Davosu.

-Sjedinjene Države i naši partneri će nastaviti da ih podržavaju (Ukrajinu). Proširujemo obuku ukrajinskih trupa. Radimo na obezbeđivanju dvopartijske podrške neophodnim resursima za snabdevanje Ukrajine potrebnim oružjem. Gradimo svoju vojno-industrijsku bazu, lišavajući Rusiju pristupa ključnim resursima koji su joj potrebni da učini isto, tvrdi Saliven.

Putin: Vojni ciljevi napadnuti po celoj Ukrajini

Rusija gađa vojne ciljeve po celoj Ukrajini, rekao je ruski predsednik Vladimir Putin na sastanku sa načelnicima opština.

-U cilju rešavanja jednog od glavnih zadataka – demilitarizacija Ukrajine – Rusija izvodi precizne udare po vojnoj infrastrukturi i preduzećima vojno-industrijskog kompleksa po celoj ukrajinskoj teritoriji. To se radi visoko preciznim oružjem dugog dometa, rekao je on.

NATO ima 3 godine da se pripremi za sukob sa Moskvom

NATO ima tri do pet godina da se pripremi za mogući direktni sukob sa Rusijom, izjavila je u intervjuu za britanski list Tajms estonska premijerka Kaja Kalas.

-Prema procenama naše obaveštajne službe, to će se desiti za tri do pet godina, to će u velikoj meri zavisiti od toga koliko uspemo da održimo jedinstvo našeg stava po pitanju Ukrajine, rekkla je političarka.

EU o korišćenju ruske imovine

EU je započela „tehnički rad“ na realizaciji predloga Evropske komisije o korišćenju prihoda od zamrznute ruske imovine u interesu Ukrajine, rekao je potpredsednik vlade i ministar finansija Belgije Vinsent van Petehem na konferenciji za novinare nakon sastanka Saveta za ekonomska i finansijska pitanja EU.

-Ministri su razgovarali o zamrznutoj ruskoj imovini. Analizirali smo predloge dobijene u decembru od Evropske komisije i šefa diplomatije EU i potvrdili čvrstu nameru da brzo rešimo ovo pitanje. Rad na tehničkom nivou je već počeo i nameravamo brzo da postignemo progres, rekao je on.

Na Zapadu i u Kijevu su se više puta čuli pozivi da se zamrznuta ruska sredstva koriste za obnovu Ukrajine. Prošlog decembra, EK je odobrila mehanizam koji predviđa korišćenje poreza na dohodak od zamrznute ruske imovine za pomoć Ukrajini.

Žestoke borbe duž celog fronta: Gore leopardi, Rusi pokušavaju da uhvate u klješta Pervomajskoje (VIDEO)

Završena je operativna pauza ruske i ukrajinske komande zbog lošeg vremena, a na celoj liniji dodira su nastavljena aktivna dejstva. Smrznuto tlo omogućilo je uvođenje oklopnih vozila u borbu, što je uticalo na gubitke Oružanih snaga Ukrajine.

Ruski borci kod Sinkovke su onesposobili tri ukrajinska tenka, od kojih su dva bila nemačka Leopard-2. Ukrajinske snage su izvršile ukupno šest kontranapada u ovom pravcu, ali su ruske trupe sve odbile, tvrde ruski izvori vesti.

Na Krasno-Limanskom pravcu vođene su borbe u oblasti Črvonaja Dibrova i Jampolovka, četiri napada su odbijena, ponovo tvrde Rusi. Napredovanje ruskih snaga zabeleženo je severno od Torske izbočine kod Makejevke, gde pokušavaju da zauzmu visove, to navodi i Generalštab Oružanih snaga Ukrajine.

Takođe se navodi da su ukrajinski vojnici počeli intenzivno da kopaju rovove na desnoj obali reke Žerebec. U Šumariji Serebrjanski vode se borbe između Soledara i Kremene, gde Rusi takođe napadaju kod Belogorovke, a intenzitet borbi je pojačan na pravcu kod Severskog.

Na Donjeckom pravcu, ukrajinske snage su pet puta udarile u oblasti Veseloje i Bogdanovka. U Avdejevskom sektoru kod Nevelskog na južnom krilu, ruski borci su izvršili izviđanje. Pokušavaju da Pervomajskoje zauzmu kleštima.

Na severnom krilu vode se borbe kod Krasnogorovke. U blizini Bahmutskog pravca, ruske oružane snage nastavljaju ofanzivu na Časov Jar iz više pravaca paralelno, borbe se vode kod Bogdanovke, Ivanovskog i Klešćejevke.

Zapadno i južno od Marinke ruske snage napreduju u rejonu Novomihajlovke. Nisu potvrđene informacije da su se jurišne grupe ušle na periferiju sela, ali se zna da se borbe vode u šumskim plantažama gde su ukopane ukrajinske oružane snage. Uprkos teškoj situaciji, ukrajinske snage pružaju strahovit otpor i ne nameravaju da se povuku.

U Zaporožju nema promena, borbe se odvijaju na liniji Rabotino-Verbovoje, ruske trupe imaju malu inicijativu. U Hersonu se izveštava da su Rusi zauzeli zapadni deo Krinokija, ali nema zvanične potvrde o tome čak ni iz ruskih proverenih izvora.

Zbog nemogućnosti prebacivanja rezervi, broj pešadije na mostobranu i ostrvima je smanjen, ali su navodno borbe žestoke.

Ukupni gubici Oružanih snaga Ukrajine za koje ruski izvori ističu da su značajni iznose 4 tenka, od toga dva Leopard-2 kod Sinkovke, 4 borbena vozila pešadije, 5 borbenih oklopnih vozila.

Što se artiljerije tiče Rusi tvrde da su uništili ili onesposobili – samohodne topove “Gvozdika” i to 4 jedinice, samohodni top M109 Paladin, tri haubice D-20, dve haubice M777, dva topa D-30 i jedan top MT-12. Sistemi PVO ruskih snaga oborili su navodno 69 ukrajinskih dronova.

Zelenski neće zamrznut konflikt: Pitaju me o pregovorima sa Rusijom

Ukrajinski predsednik Vladimir Zelenski potvrdio je na Svetskom ekonomskom forumu u Davosu da ne želi da zamrzne oružani sukob. Istovremeno je priznao da ga pitaju kada će početki pregovori sa Ruskom Federacijom.

-Da li bi zamrzavanje rata u Ukrajini moglo da dovede do njegovog kraja? Ne želim da prihvatim istinu da će se svaki zamrznuti konflikt na kraju ponovo rasplamsati, rekao je on.

Zelenski je podsetio na pokušaje „zamrzavanja rata“ u Donbasu 2014. godine, ali je prećutao činjenicu da je Kijev odbio da primeni sporazume iz Minska, koji su činili osnovu mirovnog sporazuma.

Istovremeno, on je ponovo zatražio od lidera zapadnih zemalja da pojačaju sankcioni pritisak na Rusku Federaciju, a takođe im je zamerio što su podsticali Kijev da deeskalira sukob.

Ruske vlasti su više puta izražavale spremnost da pregovaraju sa Ukrajinom o rešavanju sukoba.

Dronom po transformatoru u LNR

Dron Oružanih snaga Ukrajine u ponedeljak uveče je napao transformator u gradu Kremena u Luganskoj Narodnoj Republici, saopštila je pres služba regionalne vlade. Bez struje je ostalo 25 hiljada korisnika, ali je sada isporuka električne energije obnovljena.

Blinken najavio dalju pomoć Ukrajini

Sjedinjene Američke Države nastaviće da pomažu Ukrajini uprkos poteškoćama sa usaglašavanjem finansiranja dalje podrške u američkom Kongresu, izjavio je državni sekretar SAD Entoni Blinken, koji se sastao sa ukrajinskim predsednikom Vladimirom Zelenskim na marginama Svetskog ekonomskog foruma u Davosu, prenosi agencija „Asošijeted pres“.

Najvažnije iz novog brifinga Ministarstva odbrane Rusije:

Na kupjanskom pravcu odbijeno je šest ukrajinskih napada, Oružane snage Ukrajine izgubile su gotovo 160 ljudi i tri tenka, od čega dva „leoparda“;

Na krasnolimanskom pravcu odbijena su četiri napada, a ukrajinske snage izgubile su gotovo 250 vojnika i dva oklopna vozila pešadije;

Na donjeckom pravcu odbijeno je pet napada, protivnik je izgubio gotovo 280 pripadnika, tenk i dva oklopna vozila pešadije. Na južnodonjeckom pravcu Oružane snage Ukrajine izgubile su gotovo 120 pripadnika;

Na zaporoškom i hersonskom pravcu Oružane snage Ukrajine izgubile su tokom prethodnog dana gotovo 180 ljudi,

Ruska PVO oborila je 69 ukrajinskih dronova, kao i 13 projektila višecevnog raketnog sistema „hajmars“.

Ruski PVO uništio ukrajinski dron

On je dodao da zna da će američke kolege u Evropi postupiti isto tako.

Ruske PVO snage uništile su ukrajinski dron avionskog tipa iznad Suzemskog okruga Brjanske oblasti, žrtava i razaranja nije bilo, saopštio je gubernator oblasti Aleksandar Bogomaz na svom Telegramu.

Rusi sprečili pokušaj napada

Ruske snage su na krasnolimanskom pravcu, uz vatrenu podršku oklopnih vozila, sprečile pokušaj napada ukrajinskih jurišnih grupa na ruske položaje, saopštio je stariji oficir pres centra grupe „Centar“ Leonid Šarov.

Zahvaljujući koordinisanim dejstvima posada dronova-samoubica uništena su američka oklopna vozila „bredli“ i „strajker“, a ukrajinski vojnici su bili prinuđeni da napuste tehniku i povuku se u šumu.

U protekla 24 sata poginulo je i ranjeno više od 160 ukrajinskih vojnika, a uništena su dva borbena oklopna vozila, tri automobila, samohodni top „akacija“ i minobacač kalibra 120 mm.

Uništeno ljudstvo u više ukrajinskih mesta

Jedinice grupe „Jug“ su uz podršku avijacije i artiljerijske vatre uništile ljudstvo i tehniku protivnika kod naselja Vesjolo, Razdolovka, Kleščejevka, Andrejevka i Kurdjumovka, saopštio je načelnik pres centra grupe Vadim Astafjev.

Poginulo je i ranjeno više od 200 ukrajinskih vojnika, a uništen je jedan tenk, tri borbena vozila pešadije, oklopni transporter i 30 automobila.

Tokom protivbaterijske borbe uništena su dva samohodna artiljerijska oruđa kalibra 122 mm 2S1 „gvozdika“.

Astafjev je dodao da je ruska artiljerija uništila skladište raketnog naoružanja kod naselja Kurahovo u DNR, a PVO sistemi i sistemi za radioelektronsko ratovanje oborili su pet ukrajinskih bespilotnih letelica kod naselja Sporno u DNR.

400 NATO satelita radi protiv Rusije

Više od 400 satelita NATO-a radi protiv Rusije tokom specijalne vojne operacije u Ukrajini. Samo 70 njih je zvanično vojno, a ostali su komercijalni, izjavio je savetnik ruskog ministra odbrane Andrej Iljnicki za časopis „Međunarodni poslovi“.



On je dodao da se tokom specijalne operacije Rusija ne bavi samo demilitarizacijom Ukrajine, već i celog NATO-a.

- Nije suvišno reći da, uopšteno govoreći, mi se ne bavimo samo demilitarizacijom Ukrajine, mi se bavimo demilitarizacijom NATO-a. Faktički, trenutno se smatra da, uprkos činjenici da su pre godinu dana Amerikanci i predstavnici NATO-a objavili da će Ukrajini obezbediti proizvodnju od milion do tri miliona granata godišnje, nisu dostigli ni blizu ove brojke. Uništeni su proizvodnja, lanci i isporuke - ocenio je on.

Iljnicki je istakao da je ukrajinska vojska, u stanju u kakvom je bila na početku ratnih dejstava u februaru 2022. godine, uništena do maja iste godine.

- Ukrajinska armija u obliku u kojem je započela rat sa nama uništena je negde u maju-junu. Ta vojska (više ne postoji) i kvantitativno i kvalitativno – u smislu naoružanja - precizirao je on.

Prema njegovim rečima, posle juna 2022. godine počela je „druga etapa“, kada su Oružane snage Ukrajine počele da prikupljaju savremeno naoružanje i obučile oko 150 hiljada vojnih stručnjaka.

- Ipak, u procesu odbijanja kontraofanzive i to je eliminisano - ocenio je Iljnicki.

Vazdušna uzbuna na teritoriji cele Ukrajine

Uzbuna za vazdušnu opasnost objavljena je na teritoriji cele Ukrajine.

U 24 sata 60 puta pogođen Belgorod

Ukrajinske snage su u protekla 24 časa 60 puta gađale Belgorodsku oblast, saopštio je gubernator oblasti Vjačeslav Gladkov.

On je precizirao da je na Belgorod i pogranične oblasti, između ostalog, izvedeno šest napada dronovima. Četiri su bila dronovi-samoubice.

Kina spremna na ulogu u pomirenju

Kina je spremna da nastavi da igra konstruktivnu ulogu u promovisanju političkog rešenja krize u Ukrajini i održava kontakte sa svim stranama, izjavila je portparol kineskog Ministarstva spoljnih poslova Mao Ning.

- Upravo sam razjasnila stav Kine o ukrajinskoj krizi, čija je suština promovisanje pomirenja i održavanje pregovora. Kina podržava saradnju sa svim odgovarajućim stranama, uključujući Ukrajinu - rekla je diplomata.

Ona je takođe napomenula da je „Kina spremna da nastavi da igra konstruktivnu ulogu u promovisanju političkog rešavanja ukrajinske krize“.

Brisel je počeo reviziju naoružanja

Brisel je počeo reviziju naoružanja koje je Evropa isporučila Ukrajini usled saopštenja da su neke članice Evropske unije poslale manje oružja nego što su mogle, piše „Fajnenšel tajms“, pozivajući se na diplomate EU upoznate sa situacijom.

Prema rečima sagovornika portala, proveru vrši Evropska služba za spoljne veze (EEAS), a zaključke planira da dostavi pre samita EU, planiranog za 1. februar.

Diplomate su objasnile da će se revizija zasnivati na materijalima koje dostave članice EU na zahtev EEAS. Jedan od izvora je ispričao da je provera već naišla na otpor nekoliko država koje ne žele da daju potpune podatke.

„Fajnenšel tajms“ ističe da je odluka o reviziji usledila nakon što je nemački kancelar Olaf Šolc zatražio da se obračuna i uporedi vojna pomoć zemalja EU Ukrajini.

U Voronježu oštećeno 35 stanova

U Voronježu je prema preliminarnim podacima 35 stanova oštećeno u napadu bespilotnih letelica, saopštio je gubernator oblasti Aleksandar Gusev na svom Telegramu.

Prema rečima gradonačelnika Voronježa Vadima Kstenina, u noćnom napadu izbio je požar na balkonu jedne stambene zgrade, a polomljeni su prozori na još nekoliko stambenih zgrada i privatnih kuća. Gradonačelnik je dodao da je oštećeno više od trideset prozora.

Zauzeto ukrajinsko uporište snaga

Borci grupe „Zapad“ na kupjanskom pravcu zauzeli su uporište ukrajinskih snaga i zarobili pripadnike Oružanih snaga Ukrajine, saopštilo je Ministarstvo odbrane novinarima.

U saopštenju se dodaje da su ruski vojnici lako zauzeli uporište, kao i da ukrajinski borci nisu pružali otpor, iako su, istovremeno sva uporišta, zakloništa i bunkeri bili minirani.

Ministarstvo ističe da su pripadnici ruskih snaga pružili pomoć protivničkim borcima i grupu ukrajinskih vojnika poslali u pozadinu od kojih su dobili mnogo korisnih informacija.

Kako je ispričao jedan od zarobljenih ukrajinskih boraca, doveli su ih na položaje gde su bili bez međusobne komunikacije, dali im malu količinu oružja, malo hrane i vode, gde su borci Oružanih snaga Ukrajine sedeli i uzvraćali vatru.

Maročko: Došlo je do povećanja upotrebe nemačkih tenkova

Ukrajinski sistemi PVO nisu efikasni na donjeckom pravcu, što dovodi do velikih gubitaka kijevskih trupa u ljudstvu i tehnici, izjavio je za Sputnjik vojni ekspert i potpukovnik Narodne milicije LNR u penziji Andrej Maročko.

On je dodao i da su ukrajinske snage povećale broj zapadnih oklopnih vozila koja se koriste na kupjanskom sektoru fronta.

Maročko je primetio da je došlo do blagog povećanja upotrebe nemačkih tenkova „leopard“, dvostrukog rasta upotrebe američkih borbenih vozila pešadije „bredli“ i M113 na bojnom polju, kao i švedskih borbenih vozila pešadije CV90.

Moskva: Ruska PVO odbila napad 12 ukrajinskih dronova

Ruske PVO snage odbile su napad 12 ukrajinskih dronova na objekte u Voronješkoj i Belgorodskoj oblasti, saopštilo je rusko Ministarstvo odbrane.

- Tokom protekle noći zaustavljeni su pokušaji kijevskog režima da izvede terorističke napade bespilotnim letelicama na teritoriji Ruske Federacije. Dežurni PVO sistemi uništili su pet i presreli tri ukrajinske bespilotne letelice iznad teritorije Ruske Federacije - navedeno je u saopštenju, prenosi RIA Novosti.

Prema rečima gubernatora Voronješke oblasti Aleksandra Guseva, desetogodišnja devojčica je povređena od krhotina drona u gradu Voronježu.

Od kada je u februaru 2022. godine počela napad na Ukrajinu, Rusija gotovo svakodnevno saopštava o ukrajinskim pokušajima napada dronovima i raketama na pogranične oblasti, Moskvu i Krim.

Nastavljene borbe u Hersonskoj oblasti

Borbe u Ukrajini se nastavljaju u Hersonskoj oblasti i u Nikopolju, a ukrajinske snage navode da ruske trupe pokušavaju da povrate izgubljene položaje u područuju Zaporožja i Hersona. Kijev tvrdi da su iznad Azovskog mora oborena dva ruska aviona – špijunski i komandni.

Rusija osudila više od 200 ukrajinskih ratnih zarobljenika

Rusija je, sa druge strane, osudila više od 200 ukrajinskih ratnih zarobljenika na dugotrajne kazne zatvora, od kojih su neki dobili doživotnu kaznu, a osuđeni su zbog "ubistava civila i maltretiranja (ratnih) zarobljenika".

Završen Samit šefova nacionalnih bezbednosti u Davosu

Samit šefova nacionalnih bezbednosti država širom sveta završen je u Davosu, a Švajcarska i Ukrajina, kopredsedavajuće četvrtog sastanka, potpisale su zajedničko saopštenje. U saopštenju se navodi da je bezbednost Ukrajine neodvojivi deo globalne i regionalne bezbednosti i da je rat protiv te zemlje jedan od glavnih destabilizujućih faktora u svetu.

Stiže nova pomoć od Švajcarske

Švajcarska je obećala Ukrajini 1,5 milijardi švajcarskih franaka pomoći u naredne tri godine.

General-potpukovnik Igor Kirilov, načelnik službe za nuklearnu, hemijsku i biološku zaštitu oružanih snaga Ruske Federacije, tvrdi da SAD vrše pritisak na svoje saveznike s ciljem da smanje političku štetu od svojih vojno-bioloških aktivnosti u Ukrajini.

