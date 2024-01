PAORI KORAMA BANANA GAĐALI MINISTRA: Lindner branio smanjenje budžeta, vikali mu da je lažov i da bez sela nema budućnosti

NEMAČKI paori koji su juče blokirali aveniju ispred Brandenburške kapije u Berlinu, tražeći poništenje odluke vlade za ukidanje subvencija na dizel, izvređali su nemačkog ministra finansija Kristijana Lindnera koji im se obratio na protestu. Zbog povika "Lažov" i "Gubi se" morao je da prekine govor, dok su učesnici bacali pirotehnička sredstva i kore od banane. Nastavio je da govori tek kada je predstavnik sindikata poljoprivrednika zamolio okupljene da ga puste da završi.

EPA

Posle incidenta, Lindner je poručio da su protesti legitimni i mirni i da je strahovao od "strašnih slika" tokom demonstracija, ali da do toga nije došlo, zbog čega je zahvalio poljoprivrednicima. Branio je smanjenje budžeta savezne vlade, ali je obećao razgovore o smanjenju birokratije i prilagođavanju ekoloških standarda.

- Danas ne mogu da obećam više pomoći vlade - rekao je Lindner i dodao da je njegov cilj da ojača poslovanje poljoprivrednika.

Zbog incidenata uhapšeno je više ljudi, saopštila je nemačka policija. U srcu Berlina juče se okupilo oko 6.000 poljoprivrednika na traktorima i kamionima, uz još nekoliko hiljada ljudi iz čitave zemlje. Vladajuća "semafor" koalicija pozvala je pobunjene građane na razgovor, dok su oni po porukama koje šalju odlučni i ne žele da prihvate vladin plan za postepeno ukidanje poreskih olakšica na dizel. Paori, takođe, zahtevaju od vlade i da preispita planove za uvođenje većih poreza za poljoprivrednike.

Iako je nemačka vlada na čelu sa kancelarom Olafom Šolcom, koji, inače, nije otišao u Davos na Svetski ekonomski forum, delimično popustila pod pritiskom demonstranata, navodeći da će biti zadržano oslobađanje od poreza na poljoprivredna vozila, a da će smanjenje poreskih olakšica za dizel biti ukinuto posle tri godine, to nije pokolebalo farmere da odustanu od borbe. Udruženje nemačkih poljoprivrednika saopštilo je da i dalje insistira na potpunom povlačenju vladinih planova.

- Bez stabilnosti na selu, bez poljoprivrede naša zemlja nema budućnosti. Povucite predloge za povećanje poreza, onda ćemo se povući - poručio je juče okupljenima ispred Brandenburške kapije predsednik Sindikata poljoprivrednika Joakim Rukvid, koji je stajao sa ministrom finansija Kristijanom Lindnerom.

Paori iz čitave Nemačke tokom noći su doputovali do Berlina kako bi blokirali aveniju koja vodi do Brandenburške kapije. Nosili su nemačke zastave i držali transparente sa parolama "Bez farmera nema budućnosti", preneo je Rojters. Na protestima u zemlji pojedini farmeri su došli sa stadom ovaca! Do nedelje uveče policija je upozorila da je avenija već puna i pozvala demonstrante da se okupe na drugim lokacijama, uključujući i Olimpijski stadion u zapadnom okrugu Šarlotenburg.

Farmere posebno ljuti što su u nedavnoj raspodeli budžeta izvukli "deblji kraj", jer su dodatni nameti na poljoprivredni sektor bili deo paketa mera namenjenih da se popuni praznina u kasi.

- Protestujem zbog novih izbora u zemlji jer imamo poteškoća sa našom vladom. Ne čuju nas, donose propise koji štete svakome od nas, ne samo poljoprivrednicima, nego svima u zemlji. Smatramo da je kap prelila čašu - izjavio je za Si-En-En Martin, farmer iz Rigena u Berlinu.

Njegov kolega Stiven, poljoprivrednik iz Zapadne Pomeranije, ispričao je da su svi paori koji učestvuju u protestu zabrinuti za egzistenciju.

- Ovo će prestati samo ako vlada podnese ostavku - rekao je on.

Nezadovoljstvo paora radom vladajuće "semafor" koalicije koju čine Socijaldemokrate (SPD), Zeleni i liberali, nije "od juče", naročito ako se uzme u obzir njihov veliki pad popularnosti kod građana. Nasuprot njima, srca Nemaca sve više osvajaju lideri ekstremne desničarske partije Alternative za Nemačku (AfD). Lideri AfD-a su, inače, podržali proteste poljoprivrednika, dok su njeni članovi sve više prisutni na ulicama "rame uz rame" sa demonstrantima. Neki od traktora su, čak, ukrašeni plakatima AfD-a na kojima piše: "Naši farmeri na prvom mestu" i "Nemačkoj su potrebni novi izbori".

Fantazije o državnim udarima

NEMAČKI ministri negoduju zbog prisustva članova AfD-a na ulicama, optužujući ih da pokušavaju da iskoriste proteste poljoprivrednika. "Kruže pozivi sa fantazijama o državnim udarima. Ekstremističke grupe se formiraju i nacionalistički simboli se otvoreno prikazuju. Postaje jasno da je poslednjih godina nešto "skliznulo", što je uklonilo granice legitimnih demokratskih protesta", rekao je novinarima ministar ekonomije Robert Habek.