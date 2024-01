RAT u Ukrajini - 691. dan. Žestoke borbe vode se kod Kupjanska i Zaporožja. Ruska PVO oborila je dronove iznad Brjanske oblasti, a ukrajinska iznad Zaporožja.

Foto Tanjug/AP/printskrin-telegram-vysokygovorit/EPA

U Belgorodu izgrađeno betonsko sklonište od granatiranja nakon nedavnih ukrajinskih napada. U Davosu održan sastanak šefova nacionalnih bezbednosti o mirovnoj formuli za Ukrajinu na kom je poručeno da Kijev, Moskva i svet moraju da pronađu način za okončanje sukoba. Ipak, ukrajinski predsednik poručuje da je Rusija spremna samo na teror, a Kremlj da ih Zapad neće uvući u zamku nudeći pregovore pod uslovom odricanja od ruskih principa.

Jedan ruski avion iznad Azovskog mora je pogođen (Il-22M) ali je uspešno i pored oštećenja sleteo u bazu. Sudbina drugog Berijev A-50U nije poznata. Tako đe se pretpostavlja da su oba aviona žrtve "prijateljske vatre".

Foto Tanjug/AP Berijev A-50U

Situacija na liniji fronta i borbena dejstva: Rusi napredovali kod Makejevke, artiljerija uništava položaje i tehniku VSU; Nema spasa od lanceta (VIDEO/MAPA)





Foto Tanjug/AP

U severnoukrajinskom pravcu i dalje postoji mir. Izuzetak su izolovani slučajevi artiljerijskog rada u pograničnim oblastima. Tako su Oružane snage Rusije napale položaje Oružanih snaga Ukrajine u rejonu Baranovka u oblasti Černigov. Zauzvrat, VSU je granatirao selo Sušani u Brjanskoj oblasti.





U pravcu Kupjanska, poziciona konfrontacija u oblasti Sinkovke i Petropavlovke ne prestaje. VSU nastavlja da širi informativnu kampanju tvrdeći da će jedan od glavnih napada Oružanih snaga Rusije u bliskoj budućnosti biti izveden na oblast Kupjanska preko Sinkovke. Istovremeno, za Oružane snage RF bilo bi mnogo uspešnije da pokušaju da probiju odbranu Oružanih snaga Ukrajine na liniji Zagorujkovka – Timkovka – Ivanovka – Kislovka.

Na pravcu Svatovskog dobijena je informacija o značajnom napredovanju Oružanih snaga Rusije istočno od Makejevke. Međutim, prema našim informacijama, ovaj deo je već pod ruskom kontrolom. Ovakvo stanje se objašnjava činjenicom da stranke imaju relativno mali broj informatora sa ovog područja.

Ilustracija telegram rybar

U pravcu Avdejevke, Oružane snage Rusije nastavljaju borbu u oblasti Pervomajskog i postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda. Konkretno, na internetu su prikazani snimci uspešnog uništavanja oklopnih vozila VSU dronovima FPV. Pored toga, saopšteno je da je u oblasti Krasnogorovke uništen otporni punkt Oružanih snaga Ukrajine.





Foto AP

Na Donjeckom pravcu borbe su se vodile zapadno od Marjinke. Uprkos pozicijskoj prirodi borbi u ovom sektoru, prema nepotvrđenim izveštajima, ruske oružane snage su uspele da napreduju u pravcu Georgijevke, međutim, zbog nedostatka ljudstva, nije moguće utvrditi tačnu konfiguraciju front.





Ilustracija telegram rybar

Istovremeno, Oružane snage Ukrajine nastavile su sa napadima na naseljena područja Donjecke aglomeracije. Pod vatrom VSU bili su Petrovski, Kirovski i Kujbiševski okrug Donjecka, kao i Gorlovka i Jasinovataja. Jedan civil je povređen usled toga što je bespilotna letelica bacila eksploziv u Kirovskom okrugu.Na Ugljedarskom pravcu glavne borbe su se vodile u oblasti Novomihajlovke, gde su ruske trupe uspele da osujete nekoliko pokušaja VSU da prebace pojačanja južno od naselja. Pored toga, artiljerija velikog kalibra aktivno radi na rovovima VSU u oblasti šumskih plantaža, svodeći njihovu odbranu na nulu pre naknadnog napada Oružanih snaga Rusije. Napadi su izvedeni i na klastere i objekte Oružanih snaga Ukrajine u Konstantinovki, zapadno od Elizavetovke, severozapadno od Dobrovolja i u Vodjanoju.





Ilustracija telegram rybar

Na Vremjevskom pravcu se nastavljaju pozicione borbe duž cele linije dodira. Na internetu su prikazani snimci artiljerijskog udara na zemunicu VSU u Staromajorskom rejonu. Pored toga, javljeno je da je potisnuto uporište ukrajinskih oružanih snaga jugozapadno od Rovnopolja, kao i da je pogođena koncetracija ljudstva i tehnike u Malinovki.Na zaporoškom pravcu ruske jurišne grupe su pod okriljem artiljerije nastavile da razbijaju VSU u rejonu Verbovoga. U međuvremenu, Oružane snage Rusije izvele su udare na identifikovane ciljeve Oružanih snaga Ukrajine koji su vršili izviđanje u oblasti šumskog pojasa. Nakon vatrenog poraza, VSU se povukao na položaje koje je zauzeo.U pravcu Hersona situacija je ista: pozicione borbe se vode u Krinkiju i na ostrvima, ali je zbog pogoršanja vremenskih uslova aktivnost VSU ostala minimalna. Bez obzira na to, ukrajinske formacije bezuspešno pokušavaju da prebace pojačanje na levu obalu Dnjepra, ali reka okovana ledom i aktivan rad bespilotnih letelica na zemlji otežava kretanje VSU. Vredi napomenuti da je nedavno objavljen veliki broj video materijala koji potvrđuju uništenje tehnike VSU i artiljerije na desnoj obali Dnjepra. Osim toga, danas je ruska artiljerija nanela udare na položaje Oružanih snaga Ukrajine u desnoobalnom delu Hersonske oblasti. Posebno su pogođeni položaji ukrajinskih formacija u Hersonu, Sadovoju i Antonovki.





VSU ispalila 174.000 projektila na DNR

Ukrajinske snage su za 697 dana eskalacije ispalile na teritoriju DNR skoro 174.000 komada municije različitog kalibra, saopštilo je predstavništvo republike na Telegramu.

Foto Tanjug/AP

Od februara 2022. godine poginule su 4.787 civila, uključujući 142 dece. Za sve vreme eskalacije ranjeno je 5.776 civila, uključujući 375 dece.

Zelenski bi da pregovara sa Kinom o miru u Ukrajini

Vladimir Zelenski, koji je zvanično zabranio pregovore sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom, izjavio je da je ukrajinska strana zainteresovana za to da Kina učestvuje u „mirovnom samitu“ o rešavanju sukoba u Ukrajini prema kijevskoj „mirovnoj formuli“.

Foto: Printskrin

-Što se tiče liste zemalja (učesnica na 'mirovnom samitu') – otvoreni smo za sve zemlje sveta koje poštuju naš suverenitet i teritorijalni integritet. Želeli bismo da obavezno prisustvuju zemlje Globalnog juga. Veoma je važno da lideri svih zemalja budu na samitu. Kina igra veliku ulogu u svetu i zaista bismo želeli da i Kina bude uključena u 'mirovnu formulu' i samit, rekao je Zelenski na pres-konferenciji sa predsednicom Švajcarske.

Oboren ukrajinski dron kod Belgoroda

Ruske snage protivvazdušne odbrane presrele su dron na prilazu Belgorodu, rekao je gubernator Vjačeslav Gladkov na svom Telegram kanalu.

Prema preliminarnim podacima, povređenih nije bilo. Dve privatne kuće su oštećene, dodao je Gladkov.

Foto Tanjug/AP Tekst potpisa





Ruska vojska napredovala pod borbama kod Limana skoro 2 km (MAPA)

Uspeh grupe trupa „Zapad“ kod Makejevke potvrđuju i ukrajinski vojni analitičari:



-U pravcu Svatovskog, Rusi su napredovali u nizu iskrcavanja i grede istočno od sela Makejevka, pišu oni.

-Na Kupjansko-Limanskom pravcu nastavljaju se borbena dejstva severno od Sinkovke, istočno od Makejevke i u Serebrjanskoj šumi. Istočno od Makejevke, ruske trupe su napredovale južno od jaruge u oblasti širine do 2,2 km do dubine do 1,7 km, pojašnjava drugi ukrajinski izvor.

Generalni štab Oružanih snaga Ukrajine izvestio je ujutru da su Oružane snage Rusije u pravcu Limana izvele 14 napada kod Makejevke, Belogorovke (LNR) i Verhnjekamenskog (DNR).

Napominjemo da je početkom godine postalo poznato da su Oružane snage Rusije zauzele više šumaraka. Jurišne grupe jurišale su na položaje Oružanih snaga Ukrajine jugoistočno od Makejevke i u pravcu jaruge. Sada je ofanziva nastavljena.

Poginuo ukrajinski general

Komandant vazduhoplovnih snaga poginu, najverovatnije, tokom nedavnog ruskog raketnog udara po bazama RV Ukrajine.

Zelenski tražio od Švajcarske da organizuje mirovnu konferenciju

Vladimir Zelenski zatražio je od Švajcarske da organizuje mirovni samit o Ukrajini, rekla je švajcarska predsednica Viola Amherd.

-Zelenski me je pitao da li bi Švajcarska želela da organizuje mirovni samit na visokom nivou... i ja sam potvrdio da smo spremni da organizujemo konferenciju, rekao je Amherd na konferenciji za novinare u Bernu.



Eksplozije u Hersonu

Serija eksplozija dogodila se u ponedeljak u gradu Hersonu pod kontrolom Ukrajine, rekao je načelnik hersonske gradske vojne uprave Roman Mročko, koga su postavile ukrajinske vlasti.

Prema rečima Mročka, grad je bio granatiran. „U Hersonu je još uvek glasno“, napisao je on na svom Telegram kanalu.

Foto: Tanjug/AP photo

Prema njegovim rečima, granatiranje sa leve obale Dnjepra traje dugo. Zvaničnik je pozvao stanovnike grada da se drže dalje od prozora.

Uništen ukrajinski PVO Strela-10 (VIDEO)

Na ruskim telegram kanalima pojavio se snimak dejstva artiljerije sa municijom na navođenje krasnopolj. Žrtva je bio PVO sistem Streala-10,

Oboreni avion sleteo u bazu

Na ruskim telegram kanalima pojavili su se snimci navodno oborenih aviona. Ukrajinski mediji i vojne službe tvrdile su da su oborile dva aviona A-50 (Ruski pandan AVAKS-u) i Il-22M.

Prema dostupnim informacijama Il-22M je sleteo u bazu u na aerodromu u Anapi. Ostaje još da se urvrdi sudbina A-50. Pretpostavka je, kako pišu ruski telegram kanali da su oba aviona žrtve sopstvene PVO. Druga varijanta, bilo, da su ih pogodili PVO sistemi ili avioni VSU, je manje verovatna.

Španija će nastaviti da podržava Kijev

Šef španske diplomatije Hose Albares smatra da je situacija u Ukrajini sada u fazi stagnacije. On je u intervjuu za španski list „Periodiko“ rekao da će Madrid, bez obzira na to, nastaviti da podržava Kijev.



Najvažnije iz novog brifinga Ministarstva odbrane Rusije: VSU izgubio više stotina ljudi, uništeni rezervoari sa gorivom

Na kupjanskom pravcu odbijen je napad na području Červonoj Dibrovi, ubijeno je više od 160 ukrajinskih vojnika;

Oružane snage Ukrajine izgubile su na donjeckom pravcu više od 200 vojnika, tenk i tri borbena vozila pešadije. Na južnodonjeckom pravcu ukrajinske snage izgubile su više od 140 vojnika;

Foto Rostek

Na zaporoškom pravcu izvedeni su napadi na ukrajinske položaje na području Verbovog, Rabotina i Novopokrovke, neprijatelj je izgubio gotovo 20 ljudi;

Na hersonskom pravcu likvidirano je gotovo 40 ukrajinskih vojnika;

Uništena je baza goriva za ukrajinsku vojnu tehniku, oboreno je 25 ukrajinskih dronova i tri rakete „točka-u“.



Rusija i Iran potpisuju veliki međudržavni sporazum

Moskva i Teheran potpisaće veliki međudržavni sporazum, saopšteno je iz ruskog Ministarstva spoljnih poslova nakon telefonskog razgovora šefa ruske diplomatije Sergeja Šojgua i njegovog iranskog kolege Mohameda Aštijanija.

- Strane su istakle svoju privrženost osnovnim principima rusko-iranskih odnosa, uključujući bezuslovno poštovanje suvereniteta i teritorijalnog integriteta jednih i drugih, što će biti potvrđeno u velikom međudržavnom sporazumu koji se priprema za potpisivanje između Ruske Federacije i Islamske Republike Iran - navodi se u saopštenju.

Šojgu je napomenuo da Moskva i Teheran povećavaju zajedničke napore za stvaranje "ravnopravnog multipolarnog sveta".

Ruska novinska agencija RIA navodi da su Šojgu i Aštijani razgovarali i o pitanjima vojne i vojno-tehničke saradnje, kao i o pitanjima regionalne bezbednosti, dodajući da je razgovor protekao u prijateljskoj atmosferi i da predstavlja poslednji korak u jačanju strateških odnosa Moskve i Teherana.

Putin razgovarao sa indijskim premijerom

Ruski predsednik Vladimir Putin razgovarao je telefonom sa indijskim premijerom Narendrom Modijem.

Ruski državni mediji javljaju da je tema razgovorao bio rat u Ukrajini.

Zelenski doputovao u Švajcarsku, učestvovaće na forumu u Davosu

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski doputovao je u Švajcarsku kako bi učestvovao na Svetskom ekonomskom forumu u Davosu.

Zelenski je na Telegramu naveo i da će se sastati sa švajcarskim zvaničnicima.

Kijev: Oborena dva ruska aviona iznad Azovskog mora

Ukrajina je u ponedeljak saopštila da je oborila ruski špijunski, kao i komandni avion u oblasti Azovskog mora.

- Zahvalan sam Vazduhoplovnim snagama na savršeno planiranoj i sprovedenoj operaciji u regionu Azovskog mora - naveo je načelnik generalštaba ukrajinske vojske Valerij Zalužnji.

Kremlj: Razgovori u Davosu o ukrajinskoj mirovnoj formuli biće bez rešenja

Potparol Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je da razgovori u Davosu o ukrajinskoj mirovnoj formuli, koji se vode bez učešća Rusije, neće dati rezultate.

- Bez učešća Rusije, nema rezultata razgovora - tvrdi Kremlj.

UN: Ukrajini potrebna humanitarna pomoć od 4,2 milijarde dolara

Ujedinjene nacije i njeni partneri pozvali su donatore da ove godine pošalju Ukrajini humanitarnu pomoć u vrednosti od 4,2 milijare dolara, koja će biti usmerana i ukrajinskim izbeglicima.

UN navodi da će Ukrajini zbog rata pomoć biti potrebna za 14,6 miliona ljudi koji žive blizu linije fronta, ali i za više od šest miliona ukrajinskih izbeglica.

Vežbe NATO-a širom Evrope, učestvuje 20.000 britanskih vojnika

Britansko ministarstvo odbrane saopštilo je da će 20.000 britanskih vojnika, kao i ratni brodovi i borbeni avioni širom Evrope učestvovati u prvoj polovini ove godine u velikoj vežbi NATO-a.

Ministarstvo je navelo da će 16.000 britanskih vojnika biti bazirano u istočnoj Evropi od februara do juna, kao i udarna grupa nosača aviona, jurišni i avioni za nadzor.

Vežbom NATO-abiće obeleženo 75 godina Alijanse.

Britanski ministar odbrane Grant Šaps rekao je će vežba pokazati da 30 zemalja članica NATO-a i Švedska obezbeđuju sigurnu odbranu od ruske pretnje.

Delegacija Severne Koreje od danas u poseti Rusiji

Na poziv šefa ruske diplomatije Sergeja Lavrova, delegacija Severne Koreje koju predvodi ministarka spoljnih poslova Čoe Son Hui počinje zvaničnu posetu Moskvi.

Čoe je sinoć sletela u Moskvu, gde su je dočekali zvaničnici ruskog ministarstva spoljnih poslova i severnokorejske ambasade.

Poseta će trajati od 15. do 17. januara.

Jačanje vojne i ekonomske saradnje između Rusije i Severne Koreje osudile su administracije u Vašingtonu i Seulu.

Moskva: Uništene tri rakete iznad Kurske oblasti

Sistemi PVO uništili su tri projektila ukrajinskog taktičkog raketnog sistema "točka U" iznad Kurske oblasti, saopštilo je rusko Ministarstvo odbrane.

Kurska oblast nalazi se na zapadu Rusije, na granici sa Ukrajinom.

Nastavljene borbe kod Kupjanska i Zaporožja

U Ukrajini su nastavljene borbe, napadi i kontraofanzive kod Kupjanska i Zaporožja. Ukrajinske trupe oborile su dronove iznad Zaporožja, a vojska je saopštila da se i u narednim danima očekuju ruski udari u ovom području.

Sa druge strane, Vojska Rusije oborila je dronove iznad Brjanske oblasti, dok je u ruskom gradu Belgorod izgrađena armiranobetonska modularna struktura za zaštitu od granatiranja, nakon nedavnih ukrajinskih napada u ovom regionu.

U Davosu o mirovnoj formuli za Ukrajinu

U Davosu je održan sastanak savetnika za nacionalnu bezbednost zemalja širom sveta o mirovnoj formuli za Ukrajinu, a ministar spoljnih poslova Švajcarske Injasio Kasis poručio je da skup mora da poploča put do pregovora Moskve i Kijeva o okončanju rata, naglašavajući da smeta što Moskva i Kijev do sada nisu bili spremni na ustupke.

Dok svet iz Davosa poziva na mir, međusobne optužbe Ukrajine i Rusije se nastavljaju.

Zelenski: Rusi pokušavaju da nasiljem i terorom nametnu svetski poredak

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je da ruske vlasti pokušavaju da nasiljem i terorom nametnu svetski poredak bez pravila i bezbednosnih garancija.

Sa druge strane, portparolka ruskog Ministarstva odbrane Marija Zaharova poručuje da Zapad neće uspeti da uvuče Moskvu u svoju zamku, nudeći pregovore o Ukrajini, pod uslovom napuštanja ruskih principa.

