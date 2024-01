NEMAČKI VELT: Obaranje H-32 nemoguća misija za VSU (VIDEO)

UKRAJINSKA protivvazdušna odbrana, uključujući zapadni sistem "Patriot", nije uspela da obori nijednu krstareću raketu H-32 tokom intenzivnih ruskih napada, javio je dopisnik Velta Gvido Šmidtke.

Foto: Ministry of Defence of the Russian Federation

-Ukrajinski PVO još uvek nije oborio ni jednu raketu, između ostalog to nije uspeo ni savremeni PVO sistem Patriot zbog njene neranjivosti i velike brzine. To pokazuje da ruska vojska poseduje najnovije krstareće rakete, koje mogu da probiju odbranu savremenih zapadnih sistema, objasnio je on.

Šmidtke je takođe primetio da krstareća raketa H-32 ima niz jedinstvenih karakteristika: sredstvima za elekstronsku borbu je teško da je oslepe i izbace sa kursa, ima neverovatnu brzinu od oko 5.400 kilometara na sat, efikasno otkriva i pronalazi mete.

