GODIŠNJA KONFERENCIJA ZA ŠTAMPU MELONIJEVE: Ratovi i veštačka inteligencija ključna pitanja za Italiju tokom predsedavanja G7

NIKADA u istoriji godišnje konferencije za štampu jednog premijera Italije nije se dogodilo da ostane praznih mesta u sali kao ove.

A sve zbog protesta novinara Nacionalne federacije za štampu zbog amandana koji, po njima, „rizikuje da spusti zavesu na informacije o pravosudnim pitanjima“. Novinari traže da se preispita reforma Zakona o zabrani objavljivanja „u celosti ili dela“ teksta iz perioda preventivnog pritvora neke osobe koji je na diskusiji u Senatu (reč je o promeni člana Krivičnog zakonika iz 2017.).

Melonijeva je iznela plan Vlade za ovu godinu i odgovarala na 45 pitanja novinara (izvučena žrebom), pomoć najugroženijima, fiskalna politika, ekonomska strategija, energetska, pitanje zapošljavanja i stalnih ugovora ali i pitanja odnosa sa Evropom i italijanskog neizglasavanje Fonda za spašavanje Država (Mes) „po njoj je taj instrument zastareo“, rečju teme unutrašnje politike i one vezane za Evropu i svet.

Poseban akcenat na samom početku stavila je na opasnost od veštačke inteligencije: „sa jedne strane donosi progres a sa druge ozbiljno preti da ugrozi radna mesta odnosno prisustvo čoveka kao i rizik da intelekt bude zamenjen i to je ogromna opasnost za tržište rada“.

Ove godine Italija predsedava G7 što će biti najbolji ispit za italijanski kredibilitet. Melonijeva je govorila i o pitanju migranata, ilegalnih i legalnih ulazaka, otvaranje centara u Albaniji, ratovima u Ukrajini i Gazi, porastu uloge Italije na međunarodnom planu.

Govoreći o Africi ona je rekala da ono što misli da treba da se uradi u Africi nije dobročinstvo.

-Ono što treba da se uradi u Africi je da se izgradi saradnja i ozbiljni strateški odnosi kao jednakih partnera, ne predatora. U Africi se mora braniti pravo da se ne emigrira, a to se postiže investicijama i strategijom, rekla je Meloni na tradicionalnoj konferenciji za novinare kojom je obeležen kraj godine, preneo je Rojters.

Na pitanje da li će se kandidovati kao prva na listi za evropske izbore odgovorila je da još nije donela oduku jer treba da shvati da li bi joj to uskratilo neophodno vreme za posao predsednika Vlade i tu odluku će doneti zajedno sa ostalim liderima vladine većine i uz saglasnost građana jer je uz njihovu saglasnost i došla na vlast.

Stiglo se i do „crne hronike“ i incidenta za Novu godinu poslanika i člana partije „Italijanska braća“ Emanuele Pocola kada je ranjena osoba iz pištolja kojeg je on posedovao, a koji tvrdi da nije on pucao, premijerka je već predložila Komisiji za garanciju njene Partije da ispita slučaj i da Pocoli bude suspendovan, nezavisno od istrage pravosudnih organa, jer u odgovornosti njene partije nema popusta.

Tako je počela nova godina za italijansku premijerku Đorđu Meloni gotovo kao u nekom ringu, novinari saglasni sa odlukama vladine većine ali i oni koji su tražili odgovore u ime svojih medija a nisu u saglasnosti sa vladinim odlukama.

Prvi put u Italiji na vlasti je žena koju je početkom decembra 2023 Forbs proglasio za četvrtu najuticajniju ženu na svetu, do sada nikada nijedan Italijan nije stigao na rang listi na to mesto, ona je bila i prethodnik takvog rangiranja jer je u 2022 već stigla na sedmo mesto i samo u jednoj godini skočila na četvrtu poziciju.

