TAJMS PIŠE: Sukob u Ukrajini pokazao je izglede za borbu za prevlast na Arktiku

VREME mirne saradnje na Arktiku smenjuje se periodom strateškog rivalstva zbog želje zapadnih zemalja da izoluju Rusiju u regionu nakon početka specijalne operacije u Ukrajini, piše Tajms.

Foto: Tanjug/AP





Istovremeno, Rusija je našla saveznika za svoje arktičke ambicije u Kini i posebno polaže pravo na Arktik, tvrdeći da će tamo nastaviti da ostvaruje svoje nacionalne ciljeve.

Posle početka ruske specijalne operacije u Ukrajini, Arktik se sve više pretvara u arenu geopolitičke konfrontacije. Kako The Times primećuje, ispod leda koji se topi krije se neopisivo bogatstvo: petina neotkrivenih svetskih rezervi nafte i gasa, kao i minerala u rasponu od zlata i cinka do retkozemnih elemenata, „vitamina moderne industrije“ koji pokreće tehnologiju od električnih automobila do mobilnih telefona.

Foto: Printscreen

Posle izbijanja ukrajinskog sukoba, tamo je zavladala „jasna hladnoća“ u međunarodnim odnosima. Mnoge zemlje, uključujući Norvešku, SAD i Kanadu, prekinule su saradnju sa Rusijom. Međutim, Rusija, koja je našla saveznika za svoje arktičke ambicije u Kini, ima posebna prava na Arktik, tvrdeći da će tamo nastaviti da sledi svoje nacionalne ciljeve.

Ti ciljevi uključuju, između ostalog, ponovno otvaranje desetina napuštenih vojnih baza iz doba hladnog rata.

-U prošlosti je Arktik bio zona miroljubive saradnje. To je sada postalo područje strateške konkurencije, kaže bivši generalni sekretar NATO-a i bivši danski premijer Anders Fog Rasmusen.

Visoki norveški zvaničnici odgovorni za arktičku politiku upozoravaju da se region suočava sa teškim vremenima, ne samo zbog nedostatka saradnje između zapadnih zemalja i Rusije, već i zbog toga što Rusija reaguje na promene poput ulaska Švedske i Finske u NATO.



(russian.rt.com/inotv)

ŠOJGU IZNEO PODATKE O KONTRAOFANZIVI Ukrajina izgubila 125.000 vojnika i 16.000 komada vojne tehnike