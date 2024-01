USLOVE za rešavanje krize u Ukrajini diktiraće Rusija, a ne Evropska unija, rekao je slovački premijer Robert Fico u intervjuu za slovačku televiziju Ta3.

Foto: AP

- Mislim da se približavamo periodu kada uslove za rešavanje sukoba u Ukrajini, nažalost, ni u kom slučaju neće postavljati Evropska unija ili bilo ko drugi. Verovatno će ih postavljati Ruska Federacija - rekao je Fico, prenosi Sputnjik.

On je istakao da je propala strategija koja je imala za cilj da se Rusija baci na kolena uz pomoć zapadnog oružja i novca u Ukrajini.

Fico je ranije izjavio da se oružje iz celog sveta može poslati u Ukrajinu, ali da joj to neće pomoći da vojno pobedi Rusiju. On je primetio da je većina evropskih država opsednuta mržnjom prema Rusiji i, da bi oslabili Rusku Federaciju, spremne su da se bori do poslednjeg ukrajinskog vojnika. Prema rečima premijera Slovačke, strategija Evropske unije i SAD, koja se realizuje u Ukrajini - ne funkcioniše.

Ranije je Kremlj saopštio da trenutno ne postoje preduslovi da situacija u Ukrajini pređe u miroljubiv okvir. Apsolutni prioritet za Rusiju je postizanje ciljeva specijalne operacije, a to je trenutno moguće samo vojnim putem.



