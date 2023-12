MOSKVA U VELIKOM PROBLEMU: Letonske vlasti žele da proteraju preko hiljadu Rusa

LETONSKE vlasti planiraju da deportuju više od hiljadu Rusa koji nisu predali dokumenta za dobijanje boravišne dozvole do ustanovljenog roka, javio je Sputnjik Letonija, pozivajući se na Kancelariju za državljanstvo i migracije te zemlje.

- Iz Letonije će biti proterano najmanje 1.213 ruskih državljana. Ovih 1.213 lica nije predalo dokumenta za dobijanje boravišne dozvole u ​​Letoniji do roka utvrđenog izmenama zakona o imigraciji – 30. novembra i nema informacija da su ti ljudi već napustili zemlju - navodi se u saopštenju.

U Kancelariji su objasnili da će konačan broj onih koji podležu deportaciji iz zemlje nastaviti da se ažurira.

Pomenuti rok – 30. novembar – određen je ranije izmenama imigracionog zakona.



Od 3. januara 2024. godine stalne boravišne dozvole u ​​Letoniji više neće važiti za Ruse koji podležu promenama u imigracionom zakonu, kao i za one koji do 31. decembra prethodne godine nisu zatražili status dugoročnog rezidenta Evropske unije. Ovaj rok za podnošenje dokumenata važi samo za one državljane Rusije koji su do 30. novembra ponovo polagali državni ispit iz državnog jezika.

Vlada Letonije je u avgustu 2022. odlučila da produži privremene boravišne dozvole Rusima samo u izuzetnim slučajevima, a da im izdaje dozvole za stalni boravak samo ako do septembra 2023. polože ispit iz državnog jezika na nivou koji nije niži od A2. Od ispita su oslobođena lica mlađa od 15 i starija od 75 godina. Prema izmenama imigracionog zakona, Rusi su imali mogućnost da ponovo polažu letonski ispit do 30. novembra, u kom slučaju im je važenje boravišne dozvole produženo do kraja 2023. godine.

