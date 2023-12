KOLIKO JE NEVIDLJIV SU-57: Rusija hvali svog lovca 5. generacije, ali i dalje ga ne šalje na ukrajinsko nebo (VIDEO)

MOSKVA već dugo hvali svoj Suhoj Su-57 [koji NATO naziva „Felon“], ali je avion i dalje upadljivo odsutan iz vazdušnog prostora iznad Ukrajine.

Foto Rosoboronexport

Naravno, ako smatramo da je lansiranje raketa dugog dometa u Ukrajinu značajna pretnja u nedavnom sukobu, onda bi ovo odsustvo moglo da dobije drugačije značenje. Međutim, važno je sagledati širu sliku.



„NEVIDLjIVI“ SU-57

Povremenom posmatraču bi se Moskva mogla učiniti da nerado koristi svoje avione u ukrajinskom sukobu. Da li se možda plaše jer suhojev napredni stelt lovac nije tako tehnološki superioran kao što su tvrdili?

Ostaju sumnje u njegove stelt sposobnosti. Prema entuzijastima avijacije na TheAviationGeekClub.com, felonove stelt sposobnosti ih ne ubeđuju u potpunosti.

Ova robusna onlajn platforma namenjena entuzijastima vojnog vazduhoplovstva prikupila je stavove različitih naučnika iz oblasti aviona. Konsenzus? Donji radarski potpis Su-57 ne odgovara onima poput Lokid Martinovog F-22 Raptor ili F-35 Lajting 2.

Foto: Obъedinёnnaя aviastroitelьnaя korporaciя

Abhirup Sengupta, ugledni stručnjak u oblasti avijacije, objašnjava: - Suhoj tvrdi da Su-57 ima RCS cilj između 0,1 do 1 m^2 [-10 do 1 dBsm]. Ali uzmite u obzir ovo – F-117 je imao RCS od približno -25 dBsm, a i F-22 i F-35 se mogu pohvaliti RCS superiornijim od -40 dBsm. Ovo ukazuje na razliku od 1.000 do 10.000 puta u poređenju sa Su-57. Imajte na umu da su ova poređenja napravljena na osnovu neklasifikovanih programskih ciljeva i podataka o RCS testiranju YF-117 iz Skunk Vorksa.“



SU-57 JE AMERIČKI F-18 SH

Sengupta je nastavio diskusiju o cilju, koji je imao za cilj da se konstruiše postojeći okvir aviona [Su-27], da se minimizira radarski poprečni presek [RCS] bez potrebe za osnivanjem potpuno novog modela. - Odsustvo osnovnih karakteristika kao što su izbočine usisnika, ključnih za ozbiljan potpis LO, manifestuje nameru Projektnog biroa Suhoj. U suštini, Su-57 deli značajnu sličnost sa programom F-18 Super Hornet američke mornarice, objasnio je Sengupta.



RUSIJA O SU-57

U televizijskom intervjuu na TV kanalu Zvezda u drugom delu 2018. godine, Mihail Strelec, koji je i glavni konstruktor i direktor eminentnog Konstruktorskog biroa Suhoj, samouvereno je izjavio superiornost Su-57 nad konkurentima; F-35 i Lokid Martin F-22 Reptor.

Strelets je hrabro tvrdio da je Su-57 bez premca u domenu aviona pete generacije. Čak je drsko koristio zagonetno numeričko poređenje, rekavši: „Nije bilo namerno, ali zanimljivo je primetiti da ako dodate 22 i 35, iznenađujuće dobijate 57.“



Foto printskrin youtube military update

Bez obzira na povremene pohvale NATO-ovih pilota F-35 o sposobnostima lajtning 2, ruski avijatičari su ga prilično prezirali.

Čuveni probni pilot Magomed Tolbojev samouvereno je izjavio na svoj 70. rođendan u intervjuu za Tass: „U sučeljavanju jedan na jedan, Su-57 bi lako pobedio F-35. Iako F-35 ima značajne elektronske mogućnosti, nedostaje mu manevarska sposobnost. Međutim, u ovoj eri naprednog ratovanja, ne radi se o jednom avionu koji ulazi na bojno polje. Radi se o višestranom taktičkom pristupu i dobijenoj podršci. Više se ne bavimo jednostavnom sparing bitkom."

Intrigantno je primetiti da je poslednjih godina, dok je Rusija ekstenzivno reklamirala manevarske sposobnosti i kapacitet naoružanja Su-57, njegov faktor prikrivenosti značajno smanjen. Možda Rusija drži svoje karte blizu svojih grudi, svesna da bi Su-57 mogao biti prilično uočljiv na radaru.

(Autor Aleksej Lenkov/bulgarianmilitary.com)

