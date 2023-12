IRAN PRIKAZAO NOVE RAKETE: Sa dometom do 1.000 km zatvara Persijski zaliv (VIDEO)

IRANSKA mornarica slavodobitno je objavila da je u svoj stroj dobila novo naoružanje, pre svega raketno i novu vojnu opremu. To se pre svega odnosi na nove tipove krstarećih raketa.

Kako navode iranski mediji predati su i helikopteri za elektronsko ratovanje.

Ovo naoružanje je predato na upotrebu u obalskoj pomorskoj bazi u južnom Iranu.

Naoružanje i oprema uključuju strateški krstareći raketni sistem ‘Talajah’, krstareći raketni sistem Nasir, prvi mornarički helikopter za elektronsko ratovanje i prvi helikopter za prikupljanje obaveštajnih podataka, raketne sisteme zemlja-zemlja, pametna lutajuća municija i dron kamikaza ‘Sanjar’ koji nosi razarač Jamaran, višenamenski sistem bespilotnih letelica koji se koristi za elektronsko ratovanje, sistem za otkrivanje ronilaca i tegljač ‘Sirvan’ koji se koristi u lukama i sidrištima.

U komentarima na događaju, komandant iranske mornarice kontraadmiral Šahram Irani rekao je da je Talajah pametna krstareća raketa sa dometom od preko 1.000 kilometara koja može promeniti kurs tokom leta i izabrati novu metu pre nego što je iznenadi.

Krstareća raketa Nasir dometa preko 100 kilometara ima savršenu razornu moć i postavlja se na razne razarače različitih klasa, naveo je komandant.

Što se tiče novih pomorskih helikoptera, admiral je rekao da su avioni opremljeni nizom sistema za elektronsko ratovanje, imaju sisteme samozaštite i mogu da prevare razne rakete.

Napredni optički uređaji, sistemi za prikupljanje obaveštajnih podataka i sistemi za identifikaciju prijatelja ili neprijatelja (IFF) instalirani na helikopterima omogućavaju im da izvode i pomorske borbe i civilne pomorske operacije.

KRSTAREĆA RAKETA TALAJAH

Naziv projektila je promenjen iz Abu Mehdi u Talajah. Radi se o krstarećoj raketi koja ima nos i bojevu glavu kao protivbrodske rakete CM-300, jer se radi o protivbrodskoj krstarećoj raketi, iz koje je uklonjen sistem za mapiranje terena polularni TERCOM jer na moru nije potreban.

Veruje se da je efektini domet ove krstareće rakete mnogo manji nego original, koji je imao domet 1.350 km, a veruje se da je maksimalni domet mnogo veći već skoro oko 2.500 km, kako bi se gađali ciljevi daleko od obale i kako bi se zamaskirala lokacija od kuda je projektil poleteo.

Inranci navode i da je ova raketa u stanju da promeni metu i promeni putanju da dođe do cilja i to preko veze za prenos podataka dok je na putu do cilja, što je značajno poboljšanje u odnosu na ranije projektile.

