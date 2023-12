AKO UKRAJINA UĐE U NATO, DOVEŠĆE DO TREĆEG SVETSKOG RATA Fico: Verujem da se to nikada neće dogoditi

PREMIJER Slovačke Robert Fico izjavio je da bi se protivio članstvu Ukrajine u NATO-u jer bi to dovelo do početka trećeg svetskog rata.

- Rekli smo pre izbora da će nam biti problem da govorimo o članstvu Ukrajine u NATO-u, to sam rekao na sastanku sa (generalnim sekretarom Alijanse Jensom) Stoltenbergom. Dakle, nema iznenađenja, stranka koja je većinska u slovačkoj vladi neće se složiti sa članstvom Ukrajine u NATO-u, jer bi to bilo početak trećeg svetskog rata. Verujem da se to nikada neće dogoditi. Sve dok budem imao priliku da utičem na slovačku političku scenu, koristiću pravo da stavim veto na takvu odluku - rekao je Fico u intervjuu za "Infovojnu".

Takođe, napomenuo je da će proći godine pre nego što Ukrajina uđe u Evropsku uniju, a da sada nije spremna za to.

- Ako je bilo neophodno učiniti ovako precenjen politički gest radi podrške Ukrajini, nemam problem s tim. I pre parlamentarnih izbora sam rekao da ako Evropska unija želi da prihvati Ukrajinu, to nama ne predstavlja problem, ali ona mora da ispuni sve uslove - precizirao je Fico.

Na samitu Evropske unije 14. decembra odlučeno je da se započnu pregovori s Ukrajinom i Moldavijom o njihovom budućem članstvu u EU. Fico je, komentarišući ovo, rekao da je odluka o otpočinjanju pregovora sa Ukrajinom samo politički gest i da će proći godine pre nego što ta zemlja zaista uđe u Evropsku uniju.

