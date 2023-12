JOŠ LOŠIH VESTI ZA UKRAJINU: Pentagon upozorava - Nema garancije za pobedu u ratu i sa nama, ali bez nas će sigurno propasti...

UKRAJINA bi do leta mogla da bude poražena u ratu sa Rusijom ukoliko zapadni saveznici ne pruže dodatnu pomoć.

Zapadni zvaničnici i predstavnici obaveštajnih službi navode da će odlaganje američke pomoći potencijalno oslabiti odbranu Ukrajine i upozoravaju na mogućnost gubitka rata.

- Nema garancije za pobedu u ratu i sa nama, ali bez nas će sigurno propasti - rekao je visoki američki vojni zvaničnik za CNN.

Vest da Mađarska blokira evropsku pomoć naglašava razmere izazova sa kojima se Kijev suočava, a mnogi strahuju da će potez Budimpešte slediti i druge evropske zemlje ako SAD ne nastave da pružaju podršku.

- Zapadne obaveštajne agencije sada izračunavaju koliko dugo Ukrajina može da izdrži bez pomoći SAD i NATO. Jedan visoki američki vojni zvaničnik procenio je da će mesecima u najgorem scenariju doći do značajnog nazadovanja ili čak poraza do leta. Ruska pobeda ne bi bila samo strašna vesti za Ukrajinu već bi to bila katastrofa za svu evropsku bezbednost i ozbiljan udarac za SAD - navodi CNN.

Ukrajinske snage već štede na municiji, navode američki i ukrajinski zvaničnici za CNN, dodajući da ruske snage uzvraćaju vatru pet do sedam puta jače od ukrajinskih oružanih snaga.

Zapadni zvaničnici procenjuju da će Ukrajini bez dodatne pomoći SAD prvo ponestati raketa dugog dometa, zatim raketa protivvazdušne odbrane, a zatim artiljerijske municije i raketa kratkog dometa kao što su prenosive protivtenkovske rakete Džavelin i Stinger.

Ruske snage, podsetimo, pojačavaju ofanzivu u Ukrajini i napadaju u nekoliko pravaca odjednom. Moskva je prema navodima vojnih blogera u pravcu Soledara koncentrisala svoje glavne napore na pripremi terena za juriš na Časiv Jar.

