NETANJAHU ZAPRETIO: Ništa nas neće sprečiti da uništimo Hamas

IZRAELSKI premijer Benjamin Netanjahu izjavio je danas da ništa neće sprečiti Izrael da uništi palestinsku militantnu grupu Hamas.

Foto: AP Photo/Yuval Chen, Yediot Ahronot/AP Photo/Tsafrir Abayov

- Nastavljamo do kraja, do pobede i do eliminacije Hamasa. Ništa nas neće zaustaviti - rekao je Netanjahu, prenosi Tajms of Izrael.

Američki predsednik Džo Bajden rekao je juče da Izrael počinje da gubi podršku zbog "neselektivnog" bombardovanja Gaze, dodavši da bi Netanjahu trebalo da promeni svoju "tvrdolinijašku" vladu.

U izraelskim napadima na Gazu od 7. oktobra do danas stradalo je oko 18.000 Palestinaca.



