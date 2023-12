RUSIJA se trenutno nalazi na veoma složenoj tački društvenog razvoja i zato je veoma važno da na čelu zemlje bude tako jak političar sa izuzetnim iskustvom, kao što je aktuelni ruski predsednik Vladimir Putin, izjavio je predsednik partije „Jedinstvena Rusija“, zamenik predsednika Saveta bezbednosti Rusije Dmitrij Medvedev.

FOTO: AP/Tanjug

On je dodao da Putinu predstoji još mnogo toga da uradi.

Medvedev je istakao da je siguran da će građani Rusije proceniti njegov značaj i uveren je u rezultat izbora koji će održati u martu sledeće godine.

Zvaničnik je, pored toga, skrenuo pažnju da neke zemlje Istočne Evrope, koje su ranije bile bliske Rusiji, sada pokušavaju da revidiraju istinu o Drugom svetskom ratu.

- U cilju borbe protiv falsifikovanja istorije važno je preneti narednim generacijama istinu o tome za šta su borili njihovi preci - istakao je Medvedev.

On je takođe prokomentarisao da očuvanje istorijske istine zavisi od ofanzivnog stava zemlje da zaštiti svoju istoriju.

- Svet nije tako nepogrešiv, kako se čini. Deluje da ne žele ništa da čuju. Ali, znate, ako ih priterate u ćošak, upotrebite argumente, onda nema mesta protivljenju. Zato od našeg ofanzivnog stava o odbrani istorije naše otadžbine, naše slavne istorije, mnogo zavisi - poručio je Medvedev na sastanku sa učenicima i studentima, pobednicima olimpijada.

On se osvrnuo i na borce u specijalnoj vojnoj operaciji u Ukrajini, rekavši da se oni bore za Rusiju, da je brane i da će sada steći nova znanja o pravednosti.

Medvedev je ocenio da Rusi nikome neće dati da uništi njihovu domovinu.

- Mi branimo pravdu, štitimo one ideale na kojima je nekada ponikla naša ogromna zemlja. Nikome nećemo dozvoliti da je uništi. Ma koliko neki to želeli - istakao je on.

Prethodno, predsednik Rusije Vladimir Putin rekao je u razgovoru sa jednim od dobitnika državne nagrade za podvige u specijalnoj vojnoj operaciji u Ukrajini da namerava da se kandiduje za novi predsednički mandat.

Sadašnja ovlašćenja ruskog predsednika ističu 7. maja naredne godine.



Izbori za predsednika Rusije biće održani od 15. do 17. marta 2024. godine.

