NAPETO NA BLISKOM ISTOKU: Izrael negirao da su im SAD dale rok da okonča vojnu operaciju u Gazi

IZRAEL je večeras odbacio medijske natpise da je administracija američkog predsednika Džozefa Bajdena zatražila od Tel Aviva da okonča vojne operacije u Pojasu Gaze do kraja godine.

Foto: Profimedia

- Amerikanci nisu poslali krajni rok, a i oni sami su negirali da je to tačno. Amerikanci shvataju da nisu u poziciju da kažu izarelskim odbrambenim snagama koliko vremena je potrebno da se ostvari cilj. Ostvarivanje ciljeva se ne može meriti nedeljama ili mesecima, a izraelska vojska će doći do bilo koje tačke u Gazi do koje želi - rekao je savetnik za nacionalnu bezbednost Izraela Cahi Hanegbi za Kanal 12.

On je rekao da je vojna operacija bazirana na razumevanju da je Izrael krenuo u poteru za Hamasom sa zakašnjenjem od 17 godina.

- Da je Izrael krenuo odmah na tu terorističku grupu kada je dobila kontrolu kad Gazom, cena bi bila znatno manja nego danas. Cena će biti veća, ukoliko se još čeka - poručio je Hanegbi opisujući situaciju u kojoj, kako se navodi, "Izrael nema drugu opciju nego da eliminiše terorističku grupu", uključujući i ubijanje Hamasovog lidera Jahju Sinvara, preneo je Džeruzalem post.

Kada je reč o sukobu sa Hezbolahom, Hanegbi kaže da "situacija severu Izraela mora da bude promenjena.

- Bilo bi bolje da se to uradi diplomatskim putem, a ne vojno, ali Izrael se neće uzdržavati od takve akcije - dodao je on.

Politiko je u petak objavio, pozivajući se na tri izvora iz Tel Aviva, da su SAD dale rok Izraelu da okonča vojnu operaciju u Pojasu Gaze do kraja godine.



