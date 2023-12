ZAHAROVA: Nećemo dozvoliti nacističku državu u blizini Rusije

NEĆEMO dozvoliti da u blizini naših granica postoji agresivna nacistička država, sa čije teritorije bi mogla postojati opasnost po Rusiju i susedne zemlje, istakla je portparolka ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova u intervjuu za francuski AFP.

Foto: Profimedia

U tekstu, u kojem se osvrnula na, kako kaže, "nepromenjene stavove o ključnim pitanjima svetske agende, a pre svega na ukrajinsku situaciju i nezakonite sankcije 'kolektivnog Zapada'" protiv Moskve, Zaharova objašnjava da je "neophodno potvrditi neutralan, vanblokovski i nenuklearni status Ukrajine, sprovesti njenu demilitarizaciju i denacifikaciju, priznati novu realnost na terenu i obezbediti prava građana koji govore ruskim jezikom i nacionalnih manjina koje žive na toj teritoriji".

- Zapad mora da prestane da opskrbljuje Oružane snage Ukrajine oružjem, a Kijev mora da zaustavi neprijateljstva i povuče svoje trupe sa ruske teritorije - zaključuje ona.

Takođe, portparolka MSP Rusije podseća da Zapad nije uspeo da izoluje Rusiju, jer "85 odsto stanovnika sveta živi u državama, koje protiv nas nisu uvodile nikakve sankcije i koje cene dobre odnose sa Moskvom".

- Nezakonita ograničenja "kolektivnog Zapada" nisu umanjila geopolitički uticaj Rusije. Naprotiv, neuspešni pokušaji "pritisaka" samo su potvrdili međunarodni autoritet ruske države kao jednog nezavisnog, samostalnog i uticajnog igrača na globalnoj geostrateškoj i ekonomskoj sceni. Sankcije su kao bumerang udarile upravo po onima koji, uz pomoć jednostranih ograničenja, pokušavaju po svaku cenu da zadrže do nedavno dominantnu poziciju u svetu, koju sada gube. Događaji koji su usledili posle prošlogodišnjeg 24. februara, kada je Rusija pokrenula SVO, "u potpunosti su potvrdili opravdanost sprovođenja Specijalne vojne operacije - poručuje Zaharova, i dodaje da je za to vreme kijevski režim celom svetu pokazao svoju pravu neonacističku suštinu, kao i to da za Kijev trenutno životi ljudi nemaju vrednost.

- Od početka borbi neonacisti koriste civile kao "živi štit" i zverski se ponašaju prema ruskim zarobljenicima. Njihov glavni zadatak u ovom konfliktu je da ubiju što više Rusa - kaže ona.

Osim toga, dodaje, Kijev se ne libi ni da uništava knjige ili demontira spomenike, a zabranom rada Ukrajinske pravoslavne crkve i preuzimanjem njene imovine Ukrajina narušava Konvenciju Ujedinjenih nacija o poštovanju ljudskih prava i osnovnim slobodama za sve, bez obzira na rasu, pol, jezik ili pripadnost religiji, poručuje Zaharova.

(Rt.rs)

