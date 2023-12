NALOZI ZA HAPŠENJE OD SRBIJE DO RUSIJE: Sin oligarha "nestao" iz kućnog pritvora u Italiji, SAD nude sedam miliona dolara za pomoć u hvatanju

ISTRAGA u Italiji je utvrdila da je pet osoba, jedna iz Slovenije, dve iz BiH i dve iz Srbije, pomogle sinu ruskog oligarha Artjomu Aleksandroviču Usu (41) u bekstvu iz kućnog pritvora u mestu Baziljo kod Milana 22. marta ove godine.

Foto: AP/Fejsbuk

Tu je čekao izručenje SAD. Sada su SAD raspisale međunarodnu poternicu za beguncima, ponudivši i sedam miliona dolara onome ko pomogne da se uhapsi Us. Terete ga za učešće u međunarodnom organizovanom kriminalu, kršenju sankcija Rusiji i američkih zakona.



SAD su Usa optužile za krađu vojnih tehnologija američkih kompanija i njihov uvoz u Rusiju, preko paravan firme za industrijsku trgovinu NDA GmbH, registrovanu u Hamburgu, u Nemačkoj. Terete ga i za šverc sirove nafte iz Venecuele i "reciklažu" desetine miliona dolara za ruske oligarhe.

Artjom je pobegao u Italiju, ali je uhapšen na milanskom aerodromu Malpensa 17. oktobra 2022, po nalogu SAD, i premešten u kućni pritvor 25. novembra. Njegovo bekstvo odatle se, navodno, odvijalo u četiri faze. Od seoske kuće ka Bazilju, preko Gorice, slovenačke granice, Srbije, Mađarske, krenuo je ka Belorusiji, da bi stigao u Moskvu. Drugi izvor tvrdi da je iz Beograda otišao avionom za Moskvu. Odatle se Us oglasio: "Ja sam u Rusiji! Poslednjih, teških dana, jaki i pouzdani ljudi su bili uz mene. Hvala im".

U Italiji je, u međuvremenu, podignuta, po nalogu istražnog sudije Ane Mageli, optužnica protiv Usovih pomoćnika - Vladimira Jovančića (52) iz BiH, njegovog sina Borisa Jovančića (25), rođenog u Italiji, Mateja Janežiča (39) iz Slovenije i dvojice Srba, Srđana Lolića (52) i Nebojše Ilića (47). Nalog za hapšenje prosleđen je Srbiji, Sloveniji i Rusiji.

Vladimir Jovančić je uhapšen u Hrvatskoj, a njegov sin Boris u Dezencanu, na Lago di Garda. SAD traže izručenje Jovančića, koji se suočava sa optužnicama za ometanje pravde i podstrekivanje ili pomaganje u bekstvu.

Otac Aleksandar bivši guverner Artjomov otac je Aleksandar Us, bivši guverner sibirskog regiona Krasnojarska, Putinov saradnik, koji ima vlasničke udele u nekoliko ruskih firmi i visoku poziciju u podružnici "Rosnjefta". Us ima posede u Italiji, uključujući vinograd i hotel na Sardiniji. Aleksandar Us je već rekao ruskim medijima da su američke optužbe protiv njegovog sina politički motivisane.

Za njega se saznaje da je, kao glavni pomagač Usa, izvršio najmanje pet preliminarnih osmatranja mesta pre bekstva koje je započelo 22. marta u 13.43. Jovančić je, navodno, Usu za 50.000 evra pomogao da odreže nanogvicu, koja nikada nije pronađena, a alarm se uključio posle 14 minuta, kada je konvoj već bio na auto-putu A4. Kompanija koju je Ministarstvo unutrašnjih poslova imenovalo da upravlja sistemom nadzora Usa saopštila je, posle bekstva, da je "alarm ispravno funkcionisao".

Us je ušao u auto "fijat bravo", vozio je Vladimirov sin Boris, a iza njega su išla još tri vozila, "volvo V60", "volvo S80", sa slovenačkom tablicom i "audi A8", sa srpskim tablicama hotela "Putnik" iz Beograda, koji je vozio Srđan Lolić. Pre nego što su stigli do mesta Lonato del Garda, Us je prešao u drugi auto ka mestu San Pjetru Rive di Garda. Kretali su se u koloni, kao vojni konvoj, a sve su obavili brzo, precizno, dobro koordinisano.

Odeljenje istražne jedinice, pod rukovodstvom pukovnika Antonija Kopole i potpukovnika Fabija Rufina, mesecima je tragalo kako bi stigli do detalja. Grupa je, navodi se, bila "opremljena, pored automobila, i mobilnim telefonima sa stranim karticama, uz uspostavljenu vezu između Slovenije i Srbije". Svi su imali svoje uloge, smatra sudija Mageli. Izašlo je na videlo i kako je održan sastanak, sat vremena pre bekstva ka Rusiji, u bašti restorana "Pepone".